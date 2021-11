“Doctor Milagro” conmovió al mundo con la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, que se convierte en un genio de la cirugía pediátrica. El protagonista Taner Ölmez enamoró al público con su interpretación, pero no fue el único ya que otros actores del elenco también brillaron con luz propia, como Sinem Ünsal, la actriz turca que dio vida a Nazli Gülengül en la ficción.

Sinem Ünsal se hizo conocida internacionalmente por su papel de Nazli, la pareja de Ali Vefa y asistente de cirugía del hospital Berhayat. La actriz de 28 años conoció la fama con “Doctor Milagro”, la telenovela turca que le permitió ser reconocida en varios países.

Nacida en Esmirna, una ciudad de Turquía, Sinem Ünsal siempre soñó con interpretar papeles en el cine y el teatro. Pero empezó en otro ámbito. Gracias a su belleza, se hizo un lugar en el mundo de la publicidad. También trabajó como modelo. Además, se graduó en la Universidad Eskişehir Osmangazi con un título en Literatura Comparada. La joven, que comenzó su carrera como actriz en 2017, ha hecho una revelación que ha sorprendido a todos.

Sinem Ünsal se hizo conocida internacionalmente por su papel de Nazli, la pareja de Ali Vefa y asistente de cirugía del hospital Berhayat (Foto: Sinem Ünsal / Instagram)

¿POR QUÉ SINEM ÜNSAL DE “DOCTOR MILAGRO” NO TIENE NOVIO?

Durante una entrevista a la revista “Women’s Shine”, Sinem Ünsal habló sobre su vida personal, especialmente sobre su situación sentimental. La actriz turca sorprendió a todos con sus declaraciones ya que muy poco se conoce de ella.

Si bien en la telenovela turca “Doctor milagro” Sinem Ünsal se muestra como una joven sensible en los sentimientos con su novio con autismo, en la vida real la actriz turca parece ser una persona más reservada con sus emociones.

Ella lo explicó con sus propias palabras: “El sentido de pertenencia no es algo que apruebe mucho. Intento no desarrollar esos sentimientos por nadie. No quiero ser material para los demás”, comenzó explicando la actriz que dio vida a Nazli en la telenovela turca.

En otra parte de la extensa entrevista, que reprodujo el portal turco Posta, señaló que no es una persona muy abierta con sus sentimientos. “Ni siquiera puedo mostrar mi amor a alguien cercano a mí hasta que algo se desborda dentro de mí”, señaló.

Sus declaraciones han tenido mucho eco en los medios, ya que se ha convertido en una de las actrices turcas más reconocidas de los últimos años gracias al éxito internacional de “Doctor Milagro”. Sin duda, ella y su personaje tienen rasgos muy diferentes en cuanto a expresar sus emociones se refiere.

La actriz también contó que su vida no es color de rosa y que, a veces, hay situaciones en las que se ve envuelta involuntariamente. Dejó claro que no le gusta sentirse tan expuesta a la hora de mostrar sus sentimientos.

“Mi vida no siempre es color de rosa. Puedo enrollarme involuntariamente en situaciones que no quiero”, agregó y finalizó diciendo: “Vivo con mis sueños. No lo llames loco, imagínate”.

Sinem Ünsal es muy reservada con su vida privada. De hecho, no sube fotos de su novio y, prácticamente, no hay imágenes de su familia. “Disfruto del reconocimiento. Pero prefiero el bajo perfil”, ha señalado en algunas entrevistas para la prensa turca.