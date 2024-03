Adivinar la edad de los actores de series coreanas es todo un reto, ya que la mayoría se ve mucho más joven de lo que aparenta en pantalla. En dicho país, el cuidado de la piel es muy importante, por lo que una actriz en sus cuarentas perfectamente puede disimular diez o hasta veinte años menos. Si hablamos de las edades del reparto de “Doctor Slump” (“Urgencias existenciales” en español), el nuevo k-drama que llegó a Netflix, no podemos tan solo tratar de acertar. Por ello, me he dedicado a investigar cada una de las edades de los protagonistas y lo que he encontrado te sorprenderá.

El programa surcoreano se estrenó el 27 de enero en la popular plataforma de streaming y sigue la relación amor-odio de Nam Ha-neul y Yeo Jeong-woo (Park Hyung-sik) dos compañeros de escuela con futuros prometedores.

A pesar de haber cumplido sus metas, la fuerte presión bajo la que se encontraran los lleva a tener que dejar lo que pensaban que era su sueño de lado y vivir juntos.

Aunque vemos a los personajes en diferentes partes de sus vidas, desde el colegio hasta la adultez, los actores siguen siendo los mismos. Pero, ¿cuántos años tienen realmente? A continuación, te lo cuento.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS ACTORES DE “DOCTOR SLUMP”?

1. Park Hyung-sik

Park Hyung-sik como Yeo Jeong-woo en "Doctor Slump" (Foto: SLL)

Park Hyung-sik da vida a Yeo Jeong-woo, el protagonista de esta novela quien es un popular cirujano plástico hasta que sufre un accidente. En la vida real, el actor detrás del personaje tiene 32 años, ya que nació el 16 de noviembre de 1991.

2. Park Shin-hye

Park Shin-hye es otra de las protagonistas de esta historia e interpreta a Nam Ha-neul, una estudiante que siempre fue disciplinada y se convirtió en anestesióloga. Sin embargo, cuando llega a su límite decide dejar sus funciones.

En la vida real, la actriz tiene 34, ya que nació el 18 de febrero de 1990.

3. Jang Hye-jin

Jang Hye-jin da vida a Kong Wol-seon, la madre de Ha-neul en esta divertida comedia romántica. Recordarás a la actriz por su reconocido rol en la película “Parásitos”.

Actualmente, tiene 48 años, ya que nació el 5 de septiembre de 1975.

4. Yoon Park

Yoon Park interpreta a Bin Dae-yeong, el rival de toda la vida de Jeong-woo y otro reconocido cirujano plástico. En la vida real, el actor es mayor que su compañero, ya que tiene 36 años. Nació el 18 de noviembre de 1987.

5. Kong Seong Ha

Kong Seong Ha como Lee Hong-ra en "Doctor Slump" (Foto: SLL)

Kong Seong Ha, conocida por anteriores participaciones en series como “First Child” o “The Mayor”, ahora interpreta a Lee Hong-ra, la mejor amiga de Ha-neul, que también trabaja como anestesióloga.

La actriz tiene 31 años, ya que nació el 16 de abril de 1992.

