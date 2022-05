¿Qué pasó en “Doctor Strange” 2? La película de Marvel tuvo al personaje de Benedict Cumberbatch con América Chávez (Xochitl Gomez) visitando diversas realidades y una de ellas fue la Tierra-838, donde se toparon con los Illuminati, quienes serían más poderosos que los Avengers. En esa tránsito, los lectores de los cómics se preguntaron qué sucedió con el Iron Man de Tony Stark en ese universo.

“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” presentó a los poderosos personajes, entre los que destacaron Mr. Fantastic de John Krasinski y el Profesor X de Patrick Stewart.

Ellos recuerdan la manera en que salvaron su realidad al vencer a Thanos cuando este se encontraba en Titán. En la batalla que rememoraron no hubo rastros de Iron Man.

La ausencia de Tony Stark en la batalla contra el villano, como sucedió en la Tierra-616, donde se inmoló por la victoria en “Avengers: Endgame”, ha generado muchas controversias y preguntas en torno a la participación de Robert Downey Jr.

Benedict Cumberbatch en una escena de "Doctor Strange" 2 (Foto: Marvel)

¿QUÉ PASÓ CON IRON MAN EN LA TIERRA-838 SEGÚN “DOCTOR STRANGE” 2?

El Iron Man de Tony Stark no apareció en los recuerdos de los Illuminati en “Doctor Strange” 2, como sí sucede en los cómics. Por ello, la reciente película de Marvel, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, sorprendió a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sobre todo a los que han leído las historietas.

El hecho de que no se haya mostrado a Iron Man en el debut de los Illuminati no significa que el superhéroe no se encuentre en la Tierra-838. Pero el vacío ha generado varias especulaciones, como le hecho de que Tony Stark murió antes de la batalla con Thanos, pero con Ultron ya construido, o que no haya formado parte del grupo en el rememorado por los Illuminati.

Estas preguntas, sin embargo, también dejan puertas abiertas para futuras apariciones de Iron Man en MCU. Tal vez tres años después de “Avengers: Endgame” ha sido poco tiempo para que Robert Downey Jr. regrese como Tony Stark. Probablemente vuelva con su emblemático traje en las próximas cintas o, para la tristeza de los fanáticos, sea otro actor el que de vida al héroe en otros universos.

Iron Man durante la pelea con Thanos en "Endgame" (Foto: Marvel)

¿DE QUÉ SE TRATAN LAS INCURSIONES Y QUÉ EFECTOS TIENEN EN EL MCU?

Por otro lado, las incursiones son mencionadas en varias oportunidades durante “Doctor Strange” 2 y se trata de un fenómeno que desencadena la destrucción de los planetas Tierra que terminan en el mismo plano de existencia, una a la vista de la otra. Su choque o coalición significa la destrucción total de ambas realidades.

Esto es lo que le pide evitar Clea a Strange en las escenas postcréditos de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. ¿Cómo se originan las incursiones? Esto no se ha contado en dicha película pero, de acuerdo a los cómics, estas se originan por el aburrimiento de Beyonder, un ser tan poderoso como Thanos o Galactus, quien quiere saber qué pasaría si empiezan a impactarse estas realidades.

Esta nueva arista traería una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), con más batallas por la supervivencia y la posibilidad de la llegada al cine de la famosa “Secret Wars”, donde todos los héroes y villanos de Los Avengers, Los 4 Fantásticos, X-Men, entre otros como el Spider-Man de Tobey Maguire, Wolverine de Hugh Jackman, entre otros, podrían reunirse en una próxima película.

Doctor Strange en el "Multiverso de la Locura" (Foto: Marvel)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DEACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTOR STRANGE 2″?