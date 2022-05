Durante la película “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, hemos sido testigos de muchos hechos importantes para el UCM, pero también hemos ido conocido algunos detalles de personajes que no han sido muy importantes hasta el momento. Este es el caso de América Chávez, de quien ahora se sabe un poco más.

Si bien el personaje en mención ya es muy conocido por los cómics y tiene muchos fans, recién en este filme se hizo más notorio y los fans ocasionales de Marvel pudieron verla, así que cada información que se dio sobre ella es trascendente con la finalidad de ir entendiéndola a ella y su misión en cada escena.

Algo que llamó mucho la atención sobre ella, principalmente en el mercado de América Latina, fue su gusto por la cantante Selena Quintanilla, según las historietas, así que en esta oportunidad vamos a ampliar ese fanatismo que tiene por la fallecida artista.

América Chávez, quien aparece en la cinta de Doctor Strange 2, es fanática de Selena Quintanilla (Foto: Marvel)

¿POR QUÉ AMÉRICA CHÁVEZ ES FAN DE SELENA QUINTANILLA?

Según el “America Vol. 1: The Life and Times of America Chavez”, escrito por Gabby Rivera, el personaje de Marvel es seguidora de las canciones de Selena Quintanilla debido a sus raíces latinas. Sin embargo, existe la interrogante acerca de las razones para que ella haya optado por ese gusto.

En el volumen de este comic se trató de darle a entender a los lectores que, al igual que Selena, había que estar orgulloso de sus raíces y no avergonzarse, evitando el temor del qué dirán y siempre salir adelante. Es así que América Chávez inició un apego hacia la cantante de tex mex.

Vale precisar que la escritora de América Chávez compartía algunas características. Por ejemplo, ambas eran lesbianas, con raíces de Puerto Rico y criadas en los Estados Unidos, así que por ese lado también se pueden entender algunos rasgos del personaje.

¿QUIÉN ES AMÉRICA CHÁVEZ?

De acuerdo con la información de Marvel, América Chávez, quien fue creada por el escritor Joe Casey y por el dibujante Nick Dragotta, y apareció por primera vez en la serie limitada “La venganza de los villanos” (“Vengeance en el original”) es del Utopian Parallel, un reino fuera del tiempo y el espacio convencionales formado a partir de la “desvinculación de la magia” por el mesías multidimensional Demiurge.

En los cómics, las madres de América, Amalia y Elena Chávez, se sacrificaron para estabilizar el Utopian Parallel cuando ella tenía seis años. Desde entonces, Chávez se aventuró en muchas dimensiones y adoptó el apodo de Miss América. En su adolescencia, vivió en la Tierra-616 y se unió a la Brigada Adolescente de Ultimate Nullifier. PARA CONOCER MÁS DETALLES HAZ CLIC AQUÍ.

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA”?

De acuerdo a la descripción de Marvel, “’Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una película que es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong y Rachel McAdams entre otros. Kevin Feige es la cabeza visible, el productor de esta película, mientras que Sam Raimi es el director.

Danny Elfman es el encargado de la banda sonora, mientras que Michael Waldron, quien ya trabajó en ‘Loki’, es el guionista de esta película. Doctor Strange 2 llevará a Stephen Strange a enfrentarse a los errores cometidos durante la película ‘Spider-Man: No Way Home’. Explorará la profundidad del multiverso, en donde conocerá nuevos aliados y una amenaza que promete arrasar con todo”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DOCTOR STRANGE 2″ EN DISNEY+?

Aunque Marvel aún no ha confirmado la fecha de estreno de la película dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, se espera que llegue a la plataforma streaming despues de los 45 días de exclusividad.

Por lo tanto, “Doctor Strange 2″ estaría disponible en Disney Plus a partir del 20 de junio de 2022, sin ningún costo adicional para los suscriptores. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.