La serie coreana “Doctora Cha” ya está disponible en Netflix, para alegría de los suscriptores del servicio de streaming que buscan una interesante comedia romántica en el extenso catálogo de la plataforma. Dirigida por Kim Dae-jin y Kim Jung-wook, la producción está protagonizada por las estrellas asiáticas Uhm Jung-hwa, Kim Byong-chul y Myung Se-bin.

En la ficción, una ama de casa retoma su carrera en la medicina como residente de primer año y enfrenta innumerables desafíos en el proceso. Por otro lado, su esposo consigue mantener un equilibrio entre ser un gran médico y un mejor conquistador de mujeres.

¿Te gustaría conocer al elenco completo de este proyecto de Corea? A continuación, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide), te contamos quién es quién en “Doctora Cha”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTORA CHA”?

1. Uhm Jung-hwa como Cha Jung-sook

Cha Jung-sook es la protagonista del relato. Ella abandonó su carrera médica hace veinte años y se dedica a las labores del hogar. Sin embargo, cuando descubre la infidelidad de su esposo, decide retomar su profesión.

La actriz que la interpreta es Uhm Jung-hwa, famosa por su trabajo previo en “Witch’s Romance”, “Nuestro horizonte azul” y “Marriage Is a Crazy Thing”.

Uhm Jung-hwa es la protagonista de la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

2. Park Joo-won como Cha Jung-sook de joven

La versión más joven de la estrella principal del show está a cargo de Park Joo-won. La artista de 22 años también ha sido parte del elenco del programa “Inspectora Koo” de Netflix.

Park Joo-won como Cha Jung-sook en la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

3. Kim Byung-chul como Seo In-ho

Seo In-ho es el esposo de Cha Jung-sook. Trabaja como jefe de cirugía en un hospital universitario y se caracteriza por ser perfeccionista, sensible y detallista. Asimismo, por mantener una doble vida en secreto. El histrión que le da vida al personaje es Kim Byung-chul, popular por “Pegasus Market”, “Sky Castle” y “Goblin”.

Kim Byung-chul como Seo In-ho en la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

4. Myung Se-bin como Choi Seung-hee

Myung Se-bin es reconocida por sus roles en “Avengers Social Club”, “First Love Again” y “The King’s Daughter, Soo Baek-hyang”. En “Doctora Cha”, se pone en la piel de Choi Seung-hee. Ella es profesora de medicina de familia y el primer amor de Seo In-ho.

Myung Se-bin como Choi Seung-hee en la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

5. Min Woo-hyuk como Roy Kim

Roy Kim es un cirujano carismático que se muestra interesado en nuestra protagonista. El actor que lo interpreta es Min Woo-hyuk, quien también ha trabajado en los proyectos “Love with Flaws”, “If You Wish Upon Me” y “The Third Charm”.

Min Woo-hyuk como Roy Kim en la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

6. Song Ji-ho como Seo Jung-min

Seo Jung-min es uno de los hijos del matrimonio de Cha Jung-sook y Seo In-ho. También estudió medicina y se desempeña como residente de cirugía de primer año. La estrella a cargo del personaje es Song Ji-ho, quien tiene los títulos “God’s Quiz: Reboot”, “Firstborn” y “Night Flight” en su filmografía.

Song Ji-ho como Seo Jung-min en la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

7. Jo Ah-ram como Jeon So-ra

Jeon So-ra le da vida a la novia de Seo Jung-min y residente de cirugía de tercer año. Previamente, la actriz ha sido parte de las producciones “Victory” y “The Killer’s Shopping List”.

Jo Ah-ram como Jeon So-ra en la serie “Doctora Cha” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Doctora Cha”:

Lee Seo-yeon como Seo Yi-rang, la otra hija de Cha Jung-sook y Seo In-ho.

la otra hija de Cha Jung-sook y Seo In-ho. Park Joon-geum como Kwak Ae-sim, la madre de Seo In-ho y suegra de Cha Jung-sook.

la madre de Seo In-ho y suegra de Cha Jung-sook. Kim Mi-kyung como Oh Deok-rye, la madre de Cha Jung-sook, quien trabaja como cuidadora en un hospital geriátrico.

la madre de Cha Jung-sook, quien trabaja como cuidadora en un hospital geriátrico. Baek Joo-hee como Baek Mi-hee, la amiga dermatóloga de Cha Jung-sook.

la amiga dermatóloga de Cha Jung-sook. So A-rin como Choi Eun-seo, la hija de Choi Seung-hee y amiga de Seo Yi-rang.

la hija de Choi Seung-hee y amiga de Seo Yi-rang. Park Chul-min como Yoon Tae-sik, el jefe de cirugía.

el jefe de cirugía. Kim Byung-chun como Im Jong-kwon, el jefe del departamento de medicina de familia.

el jefe del departamento de medicina de familia. Song Young-ah como Park Ji-yeon, la jefa de residentes de tercer año en el departamento de medicina de familia.

la jefa de residentes de tercer año en el departamento de medicina de familia. Kim Ye-eun como Min Chae-yoon, una practicante en el departamento de medicina de familia.

una practicante en el departamento de medicina de familia. Jo Eun-yoo como Hwang Mi-ra, una cirujana en el hospital universitario de Gusan.

una cirujana en el hospital universitario de Gusan. Lim Hyun-soo como Lee Do-gyeom, residente de primer año en medicina de familia.

residente de primer año en medicina de familia. Song Young-chang como el presidente Oh Chang-gyu, un paciente adinerado que hace una donación al hospital, tras recuperarse.

un paciente adinerado que hace una donación al hospital, tras recuperarse. Sung Byung-sook como Jang Hae-nam, una paciente que fue a prisión por matar a su marido.

una paciente que fue a prisión por matar a su marido. Kim Hyun-mok como Seong-gyu, un paciente con la enfermedad de Crohn.

un paciente con la enfermedad de Crohn. Seo Yoon-ji como Seo-yeon, la esposa de Seong-gyu.

la esposa de Seong-gyu. Kang Ji-young como Yoo Ji-seon, una madre soltera.

una madre soltera. Choi Eun-kyung como una chamana

Moon Ye-jin

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “DOCTORA CHA”

FICHA TÉCNICA DE “DOCTORA CHA”