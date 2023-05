La serie “Doctora Cha” ya está disponible en Netflix, por lo que los suscriptores del servicio de streaming pueden disfrutar con tranquilidad de esta comedia dramática dirigida por Kim Dae-Jin. Vale precisar que el proyecto ha recibido críticas positivas en Corea del Sur, donde más de un especialista aplaudió la historia que se presenta y el trabajo de su elenco.

Precisamente, la estrella principal de la ficción es Uhm Jung-hwa, la actriz que hace de Cha Jung-sook. Tal como revela la sinopsis de la producción, ella es una ama de casa que retoma su profesión como residente de medicina de primer año, luego de presenciar un incidente aterrador y recibir un diagnóstico espantoso.

Pero, ¿qué se sabe de la intérprete protagonista de la serie de Netflix? En las siguientes líneas, te contamos los principales datos de la biografía y carrera de esta estrella asiática.

1. ¿QUIÉN ES UHM JUNG-HWA?

Uhm Jung-hwa es una artista surcoreana. Se desempeña como cantante, actriz y bailarina y es considerada una de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento de su país. Su éxito en la música y el cine es tal que ha sido apodada como “Korean Madonna”.

2. DATOS PERSONALES DE UHM JUNG-HWA

Nombre en hangul: 엄정화

Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1969

Signo zodiacal: Leo

Lugar de nacimiento: Corea del Sur

Edad: 53 años

Religión: Luteranismo

Instagram: @umaizing

Página web: www.uhmjunghwa.kr

La artista también es conocida como “Korean Madonna” (Foto: Uhm Jung-hwa / Instagram)

3. LA FAMILIA DE UHM JUNG-HWA

La actriz nació en la provincia Chungcheong de Corea del sur. Es la segunda hija de Yoo Gyeong-sook y el profesor de música Uhm Jin-ok, quien falleció en un accidente de motocicleta cuando la estrella tenía 6 años. Su hermano menor es Uhm Tae-woong. Él también es actor y está casado con con la bailarina Yoon Hye Jin.

4. ¿CÓMO INICIÓ LA CARRERA ARTÍSTICA DE UHM JUNG-HWA?

Tras el deceso de su padre, la familia de Uhm Jung-hwa tuvo serios problemas económicos, por lo que ella y su madre se dedicaron a vender comida en un puesto callejero de Tokio.

Tiempo más tarde, en 1989, la joven pasó la audición para trabajar como miembro del coro en la emisora MBC. Ya en ese puesto, ayudó a que la actriz Choi Jin-sil cantara en un programa de espectáculos. Y, como gesto de agradecimiento, Uhm Jung-hwa se unió a la agencia de talentos de su nueva amiga.

5. SU TRAYECTORIA EN LA MÚSICA

La artista inició su carrera en la música y en la actuación a la par. En ese sentido, en el año 1993, lanzó su álbum debut “Sorrowful Secret”. Si bien llegó a una audiencia limitada, el single “Pupil” ayudó a establecer una imagen sensual para la intérprete.

Desde entonces, no ha dejado de crear. Canciones como “Sad Expectation”, “A Love Only Heaven Permits”, “Rose of Betrayal” y “Tell Me” se hicieron muy populares. De esta forma, su fama se reafirmó con el disco “Invitation”, que incluye dos de sus temas más exitosos: “Poison” e “Invitation”.

6. SU MARCA DE ROPA

Uhm Jung-hwa es una estrella versátil. Por ello, no teme enfrentarse a nuevos retos creativos. En el 2007, por ejemplo, lanzó su propia línea de lencería. Esta se llamaba “Corner Suite” / “ZHUM in New York” y tenía como objetivo hacer que las mujeres se sintieran “lujosamente femeninas”.

7. SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

La intérprete fue diagnosticada con cáncer de tiroides en el año 2010, por lo que tuvo que someterse a una delicada cirugía. Lamentablemente, esto la dejó con algunos nervios dañados como secuela.

De acuerdo con Soompi, habló sobre su estado de salud en el 2017: “Pensé que podría haber problemas si revelaba que me había lastimado la garganta, así que los soporté sola. Una parte de mis cuerdas vocales quedaron paralizadas y no pude hablar durante ocho meses. Estaba tan confundida y desconcertada. No podía hablar, no podía cantar y no había nada que pudiera hacer. Ese momento fue muy difícil para mí. No recibí ninguna inyección para arreglar mis cuerdas vocales y, en cambio, practiqué para superarlo”, confesó en su momento.

8. LA CARRERA EN LA ACTUACIÓN DE UHM JUNG-HWA

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales películas y series de televisión en las que ha trabajado la actriz:

Películas de Uhm Jung-hwa:

1992: “Marriage Story” como Disc Jockey

1993: “On a Windy Day We Must Go to Apgujeong”

1994: “Blue Seagull” como la voz de Joshua

1994: “How to Top My Wife” como Manula jugigi

2002: “Marriage Is a Crazy Thing” como Yeon-hee

2003: “Singles” como Dong-mi

2004: “Mr. Handy, Mr. Hong” como Yoon Hye-Jin

2005: “All for Love” como Hur Yu-jung

2005: “Princess Aurora” como Jung Soon-jung

2006: “For Horowitz” como Kim Ji-soo

2006: “Seducing Mr. Perfect” como Min-june

2007: “Love Now” como Seo Yu-na

2009: “Insadong Scandal” como Bae Tae-jin

2009: “Haeundae” como Yoo-jin

2009: “Five Senses of Eros” como Lee Jung-ha

2010: “Bestseller” como Baek Hee-soo

2011: “Mama” como Dong-sook

2012: “Dancing Queen”

2013: “In My End Is My Beginning” como Lee Jung-ha

2013: “Montage” como Ha-kyung

2014: “Venus Talk” como Jung Shin-hye

2015: “Wonderful Nightmare” como Lee Yeon-woo

2020: “Okay! Madam” como Mi Young

Series de Uhm Jung-hwa:

1990: “Sarang”

1992: “The Wild”

1993: “Good Morning Youngdong”

1993: “Sisters” como Ki-nam

1996: “Intimacy Between Father and Son”

1997: “Beautiful Sin” como Areumdawoon Joe

2003: “Wife” como Ahnae

2004: “Tropical Nights in December” como Oh Young-shim

2007: “Get Karl! Oh Soo-jung’” como Oh Soo-jung

2009: “He Who Can’t Marry” como Jang Moon-jung

2014: “A Witch’s Love” como Ban Ji-yeon

2017: “You Are Too Much” como Yoo Ji-na / Kim Hye-jung

2022: “Our Blues” como Go Mi-ran

2023: “Doctor Cha” como Cha Jeong-suk

9. FOTOS DE UHM JUNG-HWA

Uhm Jung-hwa en una instantánea para la reconocida revista Elle (Foto: Elle)

Un selfie que compartió la actriz a través de las redes sociales (Foto: Uhm Jung-hwa / Instagram)