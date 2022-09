Con más de 30 años desde su primer episodio, Dragon Ball se ha convertido de manera indiscutida en el anime más popular a nivel mundial, lo cual ha conseguido gracias al lanzamiento de cintas y sagas como Super, GT, entre otras.

Como se recuerda, recientemente la franquicia lanzó una nueva cinta, “Dragon Ball: Superhero”, la cual sigue la historia de Gohan y Piccolo, quienes deben suspender su entrenamiento y enfrentarse al regreso de la temida “Patrulla Roja” y sus androides de pelea.

Además de sus épicas escenas de pelea, uno de los atractivos de la serie es combinar humanos y alienígenas con poderosas técnicas y movimientos de artes marciales, los cuales buscan proteger o destruir la tierra, e incluso el universo.

"Dragon Ball Super: Super Hero" es la última película de la saga (Foto: Toei Animation)

EL PERSONAJE FAVORITO DE TOYOTARO

Estos personajes surgen de la mente de los desarrolladores del anime y el manga, los cuales son aprobados o modificados por Toyotaro, quien tomó el manto de Akira Toriyama como mangaka y dibujante de Dragon Ball.

En conversación con la revista japonesa Shueisha, el artista reveló detalles de las nuevas historias y confirmó quién es su personaje favorito de toda la continuidad.

Según indicó, su favorito es Son Gokú (Kakaroto, en su identidad original), algo que no debería sorprender, pues es el protagonista de la trama, pero que contrasta con otros creadores, que suelen escoger a otros personajes de sus historias.

Para decidir, Toyotaro tomó en cuenta la complejidad del personaje. “En conjunto, Goku es el que más me gusta. Como artista, depende de la escena, porque algunos personajes son más fáciles de dibujar o tienen arcos interesantes”, explicó.

Aún asi, el mangaka dejó en claro de que esta decisión era general, pues en algunos casos podría poner a otro personaje por encima del “Saiyajin legendario”.

“En el volumen 17, Vegeta me gustó más, me gustó la revelación del Ultra Ego. Pero en el volumen 19, tiene que ser Goku. Quizás simplemente me gusta quién este más activo en la historia en ese momento”, indicó.