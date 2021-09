Vegeta es uno de los personajes más populares de la saga Dragon Ball. A inicios de Dragon Ball Z fue presentado como el enemigo de Goku, sin embargo, después decide rebelarse ante el Imperio de Freeza, volviéndose un aliado clave para los Guerreros Z. Vegeta ha sufrido grandes cambios desde que el mangaka Akira Toriyama lo presentó al principio de la historia y ahora el personaje tiene un nuevo giro en la trama.

Un saiyano frío, poco expresivo y lleno de resentimiento por la traición de Freeza hacia su raza, Vegeta es un personaje que desprecia el compañerismo, inclinándose a actuar por méritos propios y rara vez acepta la ayuda en una pelea. Sin embargo, con el paso del tiempo llegaría a cambiar su manera de ser, optando por permanecer y vivir en la Tierra para luchar a su lado contra las inminentes adversidades que superar.

Si bien Vegeta dejó atrás su papel de villano, el mangaka Toriyama ha decidido cambiar los planes en Dragon Ball Super. Durante la última batalla, Vegeta comenzó a volver a sus caminos malvados y ya no ve a Goku como un rival amistoso, sino como un enemigo real.

Dragon Ball Super acaba de revelar que podría ver a Goku no como un rival amistoso, sino como un enemigo real (Foto: Toe Animation)

“DRAGON BALL SUPER”: POR QUÉ VEGETA NO SE FUSIONARÍA NUNCA MÁS CON GOKÚ

Vegeta ha cambiado mucho desde que fue presentado como el enemigo de Goku en Dragon Ball Z. A pesar de su deseo de volverse más fuerte que Goku, Vegeta todavía ha luchado junto a él, aunque a regañadientes, e incluso finalmente acepta la Tierra como su hogar, incluso formando su propia familia allí.

El crecimiento de Vegeta ha continuado incluso en Dragon Ball Super cuando experimenta un ajuste de cuentas por sus crímenes contra los Namekianos durante su batalla con Moro the Planet-Eater en New Namek, cuyos habitantes no lo habían visto desde su reforma.

Pero el mangaka Toriyama lanza a los lectores un giro en la historia de Vegeta durante la última batalla contra Granolah el cerealista. Allí, el personaje comienza a volver a sus caminos malvados ya que la pelea tiene lugar en un planeta extranjero donde no tiene familia que proteger.

Ahora, este comportamiento inquietante acaba de culminar de la manera más impactante en el capítulo 76 cuando Vegeta patea y luego golpea a Goku en el suelo por atreverse a interferir con su batalla contra Granolah.

Cuando Goku objeta, Vegeta revela sus verdaderos sentimientos: “No hay nadie a quien prefiera vencer y volver al infierno que a ti, Kakarotto. Pareces confundido. Pero debes saber que solo accedí a luchar codo con codo cuando teníamos algo que proteger”.

Goku responde diciendo que esto resultaría en que lo maten, a lo que Vegeta replica con un “mejor eso que formar equipo contigo”.

Este momento recuerda la lucha de Vegeta cuando él y Goku se fusionaron con Vegito durante su pelea contra Buu. La diferencia, sin embargo, es que Buu había invadido la Tierra y absorbido a toda la familia de Vegeta.

El Príncipe Saiyajin originalmente rechazó con vehemencia la solicitud de Goku de fusionarse, pero eso cambió cuando Goku comenzó a nombrar a todos los miembros de su familia que Buu había absorbido. Esto hizo que Vegeta le exigiera a Goku que le diera el pendiente de Potara que les permitiría fusionarse, no una, sino varias veces. Fue un momento impactante, pero ahora tiene sentido cuando se lo pone en el contexto de esta escena en particular.

Vegeta preferiría morir antes que luchar o fusionarse con Goku. Pero está dispuesto a hacer excepciones por su familia. Ahora que su familia no está con ellos en el planeta Cereal, no hay nada que obligue Vegeta para luchar junto a Goku, y mucho menos fusionarse con él.