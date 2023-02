Con más de 30 años, Dragon Ball es, sin lugar a dudas, el anime más popular de la historia, superando a otras importantes creaciones gracias a sus diversas temporadas, personajes humanos y alienígenas, así como diferentes sagas como Super o GT.

Y es que la obra de Akira Toriyama continúa sorprendiendo a los amantes del manga y anime, por lo que tanto el creador como Toyotaro se han visto en la necesidad de resolver dudas como los colores de cada villano, el destino de las diferentes fusiones, entre otros datos.

Lamentablemente, en los últimos días, la saga, que hace unos meses estrenó la cinta “Dragon Ball: Superhero”, ha confirmado el fallecimiento de uno de sus actores de voz más destacados.

Shozo Iizuka falleció a los 89 años (Foto: Anime Argentina / Twitter)

¿QUIÉN FUE SHOZO LIZUKA Y CUÁL ERA SU ROL EN DRAGON BALL?

Shōzō Iizuka fue un actor de doblaje y narrador japonés nacido en 1933, durante la etapa imperial del país, en Fukushima. En su juventud, el nipón se graduó del departamento de Bellas Artes de la Universidad de Nihon.

El actor, que hace unos días celebró sus 89 años, no solo fue parte de Dragon Ball, sino que también colaboró con series como “Fist of the North Star”, “Astro Boy”, “Nintama Rantarou”, entre otros.

Del mismo modo, tuvo un paso en franquicias populares de videojuegos, siendo el Dr. Neo Cortex en “Crash Bandicoot”, Cronos en “God of War”, Solomon Grundy en “Lego Batman” o Iedolas Aldercapt en “Final Fantasy XV”.

Sin embargo, el papel más recordado de Shozo Lizuka es el de Nappa, el poderoso Saiyajin acompañante de Vegeta que viajó a la tierra con el príncipe para vengar la muerte de Raditz a manos de Piccoro, pero terminaría muriendo a manos de su aliado tras ser derrotado por Gokú.

Además del anime, Lizuka repetiría como Nappa en la adaptación para los juegos de la Serie Budokai y Serie Budokai Tenkaichi.

Nappa fue uno de los guerreros más feroces de “Dragon Ball Z” (Foto: Toei Animation)

FICHA DE DATOS DE SHOZO LIZUKA