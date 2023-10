El mundo de la música pierde a una estrella y nadie sabe cuándo regresará. Se trata del famoso cantante Aubrey Drake Graham, conocido en el ambiente artístico como Drake, quien a sus 36 años anunció que se alejará de los micrófonos y de los escenarios de manera temporal. Esto ocurre tras el lanzamiento de su álbum “For All The Dogs” donde tuvo una colaboración con Bad Bunny. ¿Qué ocurrió con él?

“For All The Dogs” es la última producción musical de Drake donde presentó al mundo un total de 23 canciones con ritmos pegajosos y letras que se han convertido en las favoritas de muchos. Precisamente, Bad Bunny, el colombiano, también colabora con el artista nacido en Canadá y muchos se han rendido a sus pies.

Pero si bien Drake siempre demostró un gran talento en sus canciones ha tomado por sorpresa a sus millones de fans el anuncio de que se retirará por un tiempo de los escenarios. Muchos han expresado su tristeza ante la noticia.

Drake en uno de sus tantos conciertos (Foto: Drake/Instagram)

¿POR QUÉ DRAKE SE ALEJA DE LA MÚSICA?

Drake es uno de los artistas más famosos e influyentes en el mundo de la música. Es por ello que sus canciones se pueden oír en varias partes del mundo y se ha ganado el respeto y aplauso del público. Pero a inicios a octubre todos nos enteramos de una noticia que dejó a muchos con la boca abierta: su retiro de la música.

El asunto, según Milenio, es que Drake se aleja de los escenarios por un tema de salud.

“Probablemente no haré música por un tiempo. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y hablaré de eso pronto”, dijo el cantante durante su programa de SiriusXM, “Table for One”, según el citado medio.

Milenio agrega que, según las palabras del artista, viene teniendo problemas con el estómago.

“Así que necesito concentrarme en mi salud y necesito hacerlo bien, y voy a hacerlo. Tengo muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme”, anotó Drake.

Bad Bunny colaboró con el cantante Drake (Foto: Drake/Instagram)

¿ES MUY GRAVE SU PROBLEMA DE SALUD?

Distintos medios internacionales vienen informando respecto a lo que ocurre con el cantante Drake. En ese sentido, Infobae sostuvo que el propio artista aseguró que lo que tiene “no es nada grave”. Asimismo, precisó que desea hacer las cosas bien.

Los fans de Drake han manifestado su tristeza por la noticia (Foto: Drake/Instagram)

¿CUÁNDO VOLVERÁ A LA MÚSICA?

Tras conocer esta noticia sus millones de fans han querido saber cuándo será la fecha en que Drake volverá a los estudios para grabar nuevas canciones y a los escenarios para reunirse con su público.

“Ni siquiera sé cuándo, tal vez un año y algo más, tal vez un poco más tiempo”, indicó, según Infobae.

CANCIÓN “GENTLY”

“Gently” es una de las canciones del nuevo álbum de Drake. Precisamente, en esa canción contó con la colaboración de Bad Bunny y cuyo tema está relacionado con el libro de poesía del canadiense titulado “Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness” .

