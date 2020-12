Basada en el webtoon homónimo de 2017 de Kim Kan Bi y Hwang Young Chan, “Dulce hogar” (“Sweet Home” en inglés) es una serie de televisión surcoreana de acción en vivo que cuenta la historia de un mundo en el que las personas de repente se convierten en monstruos, en una combinación del tipo género distópico y apocalipsis zombi.

A lo largo de su primera temporada, el programa se centra en los inquilinos de Green Home y sus intentos desesperados por sobrevivir mientras el mundo que los rodea se vuelve loco rápidamente. Los mismos inquilinos se encuentran en el dilema de reconocer hasta qué punto cualquiera de ellos puede ser considerado humano o monstruo.

Si bien de por sí la trama engancha a los televidentes por tratarse de un dilema complejo, lo cierto es que su elenco también ha sido reconocido por los fans de las producciones surcoreanas, quienes han reconocido a algunos de sus protagonistas por formar parte de más de una producción internacional exitosa.

En este artículo haremos un pequeño repaso de tres de sus actores más reconocidos que forman parte del elenco principal de “Dulce Hogar”: Song Kang, Lee Jin-wook y Lee Si-young. Ellos fueron reconocidos automáticamente por sus seguidores en la nueva serie de Netflix por sus anteriores trabajos.

¿DÓNDE HAS VISTO ANTES AL ELENCO DE “SWEET HOME”?

SONG KANG COMO CHA HYUN-SOO

Song Kang como Cha Hyun-soo (Foto: Netflix)

Cha Hyun-Soo es un estudiante de secundaria solitario. Ha perdido a su familia y se queda solo. Se mudó a un piso nuevo y le suceden historias extrañas con monstruos e ilusiones a lo largo de toda la serie. Más adelante, se revela su verdadera historia y su papel en el conflicto de los humanos y los monstruos.

Song Kang, quien le da vida al personaje en la serie, es un popular actor surcoreano que es mejor conocido por su papel en el drama de Netflix “Love Alarm” (209) y la exitosa película “Beautiful Vampire” (2018) como Lee So-nyeon. El joven de 26 años también apareció en “The Liar and His Lover” (2017), “Man in the Kitchen” (2017-18), “Touch Your Heart” (2019) y “When the Devil Calls Your Name” (2019).

Kang ha aparecido en varios programas de entretenimiento e incluso fue anfitrión de la serie “Inkigayo” de 2018, lo que le valdría una nominación para los SNS Entertainment Awards. También interpretará uno de los papeles principales en la próxima serie “Like a Butterfly”, que está programada para estrenarse en 2021.

LEE SI-YOUNG COMO SEO YI-KYEONG

Lee Jin-wook como Pyeon Sang-wook (Foto: Netflix)

Seo Yi-Kyeong es una ex combatiente de la unidad de fuerzas especiales. Tiene un gran juicio y grandes habilidades de combate que demuestra a lo largo de la serie, siendo un elemento de gran ayuda para todos los atrapados dentro del edificio. Ella no aparece en el webtoon original.

Lee Si-young es una actriz surcoreana del condado de Cheongwon y ex boxeadora aficionada. La mujer de 38 años es mejor conocida por sus papeles en “El nacimiento de los ricos” (2010) como Bu Tae-hee, “Poseidon” (2011) como Lee Soo-yoon, “Killer Toon” (2013) como Ji-yun Kim y “SF8″ ( 2020) como Ji Woo.

Sin embargo, también ha aparecido en “Five Sense of Eros” (2009), “Wild Romance” (2012), “Righteous Love” (2014), “The Guardians” (2017), “Risky Romance” (2018) y “No Mercy” (2019). Como boxeador aficionada, Si-young tuvo una carrera impresionante y esto también le ha ayudado en sus papeles de la pantalla chica y grande.

Ganó innumerables premios y torneos, incluido el Campeonato Nacional de Boxeo de Atletismo de Estilo de Vida KBI (2010), la Copa Presidentes (2012) y el Campeonato Nacional de Boxeo Amateur (2011 y 2013).

LEE JIN-WOOK COMO PYEON SANG-WOOK

Lee Si-young como Seo Yi-kyeong (Foto: Netflix)

Sang-Wook es un ex detective al que todos malinterpretan como un gángster. Su rostro está cubierto de cicatrices y tiene un pasado secreto muy duro que incumbe a uno de los habitantes del edificio. Siempre se muestra como un tipo rudo, pero en realidad tiene un gran sentido de justicia y cuidado por los demás.

Lee Jin-wook es un actor surcoreano de Cheongju y es mejor conocido por sus papeles en “Glass Castle” (2008) como Kim Joon-sung, “Nine” (2013) como Park Sun-woo y “The Time We Were Not in Love” (2015). como Choi Won.

Los fanáticos también pueden reconocer al hombre de 39 años por su trabajo en “Miss Granny” (2014), “The Three Musketeers” (2014), “Time Renegades” (2015), Return (2018), High Society (2018) y Voice (2018-19). .