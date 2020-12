“Dulce hogar” (“Sweet Home” en inglés) es una serie surcoreana de acción en vivo Basada en el webtoon homónimo de 2017 de Kim Kan Bi y Hwang Young Chan. En sus diez episodios la ficción de Netflix sigue al solitario Cha Hyun Soo desde que se muda, tras la muerte de su familia en un accidente, a un nuevo edificio donde comienzan a ocurrir extraños incidentes que perturban su tranquila vida.

A medida que las personas se convierten en monstruos feroces y siembran el terror, Hyun Soo y sus vecinos luchan por sobrevivir... y aferrarse a su humanidad.

Dirigido por Lee Eung Bok, Jang Young Woo y Park So Hyun, “Dulce hogar” tiene como protagonistas a los actores Song Kang, Lee Jin Wook y Lee Si Young. Pero ¿quién es quién en la serie apocalíptica?

SONG KANG COMO CHA HYUN-SOO

Hyun-soo es un estudiante de secundaria que experimenta una tragedia personal antes demudarse al complejo de apartamentos Green Home. En el episodio 7 se revela que fue violentamente intimidado por el hijo del hombre para el que trabaja su padre y se deprimió cuando su familia no mostró preocupación.

Por su parte, Song Kang interpretó al modelo Hwang Sun-oh en “Love Alarm”, y al amigo de la infancia con un enamoramiento unilateral en ‘The Liar and His Lover’.

Song Kang interpretó a Cha Hyun-soo en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

LEE JIN-WOOK COMO PYEON SANG-WOOK

Pyeon Sang-wook es un hombre misterioso que castiga el mal con el mal y a quien todos creen un gángster. En tanto, Jin-Wook interpretó al detective Do Kang-woo en la segunda temporada de “Voice”.

Lee Jin-wook interpreta a Pyeon Sang-wook en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

LEE SI-YOUNG COMO SEO YI-KYEONG

Seo Yi-kyeong es una exbombero que perdió a su prometido dos días antes de la boda. Mientras que la actriz Lee Si-young también mostró sus habilidades de boxeo en el drama “The Guardians” junto a Kim Young-kwang.

Lee Si-young interpretó a Seo Yi-kyeong en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

LEE DO-HYUN COMO LEE EUN-HYUK

Lee Eun-hyuk es un estudiante de medicina y hermano mayor de Eun-yoo. Es el cerebro y el líder de los supervivientes del edificio. Por su parte, Lee Do-hyun debutó en “Prison Playbook” y protagonizó “Still 17′ y “Clean with Passion for Now”.

Lee Do-hyun interpreta a Lee Eun-hyuk en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

KIM NAM-HEE COMO JUNG JAE-HEON

En “Dulce hogar”, Jung Jae-heon es un profesor de coreano que se guía por su fe y lucha contra los monstruos. Tiene una espada katana para defenderse y proteger a los demás. Kim Nam-hee interpretó a un chico malo en la aclamada serie “Mr. Brillo Solar”.

Kim Nam-hee interpreta a Jung Jae-heon en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

KO MIN-SI COMO LEE EUN-YOO

Lee Eun-yoo es la hermana menor de Eun-hyuk que soñaba con convertirse en bailarina. Anteriormente, Ko Min-si fue coprotagonista de “Love Alarm” e interpretó a la hija de dos policías en “Live”.

Ko Min-si interpreta a Lee Eun-yoo en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

PARK GYU-YOUNG COMO YOON JI-SOO

Yoon Ji-soo es una bajista que se muda a Green Home después del suicidio de su novio. Mientras que Park Kyu-young ha interpretado a la enfermera enamorada del personaje de Kim Soo-hyun en “Está bien no estar bien”. Además fue una hermana menor pura e inocente en “The Nokdu Flower”, y una heredera con una madre autoritaria en “Romance is a Bonus Book”.

Park Kyu-young interpreta a Yoon Ji-soo en "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

GO YOON-JUNG COMO PARK YOO-RI

Park Yoo-ri es la cuidadora del Sr. An que ayuda a los residentes heridos con su experiencia como enfermera. En tanto, Go Youn-jung hizo su debut actoral en “He is Psychometric” y también protagonizó “The School Nurse Files’ como estudiante de otra escuela secundaria.