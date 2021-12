Ebru Şahin, unas de las actrices más populares de Turquía, quien saltó a la fama con la telenovela “Hercai” y que ahora sigue triunfando con la nueva producción “Destan”, no solo tiene dotes para la actuación, sino también para el canto y no ha dudado en dedicarle una canción a su novio Cedi Osman.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Ebru Sahin sorprendió a sus fans hablando en perfecto español

En “Destan”, Ebru Şahin interpreta a Akkız, una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central. Ella se verá envuelta en una trama rodeada de tradición, amor y mentiras, en medio de bellos paisajes.

La producción es todo un éxito en Turquía, pero la actriz no solo pasa por buen momento profesional, si no también sentimental junto a su novio Cedi Osman, con quien se muestra feliz en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores. Por ello, no dudado en demostrarle su amor con una bella canción. ¿Sabes cuál es?

¿CUÁL ES LA CANCIÓN QUE EBRU ŞAHIN LE DEDICÓ A SU NOVIO?

Ebru Şahin le dedicó a su novio Cedi Osman la canción “Sway” de Michael Buble en el programa llamado Laterya, transmitido por TRT Music.

Vestida de un sastre beige, Ebru Şahin encantó a sus millones de seguidores con su espectacular voz, pero sobre todo a su novio con la popular canción.

Durante su presentación en el programa, la famosa actriz de “Hercai” y “Destan” cantó cinco canciones en vivo.

Şahin está comprometida con Cedi Osman, un jugador profesional de baloncesto, desde septiembre y la actriz no ha dudado en mostrar su costoso anillo, de más de 60 mil dólares, al que incluso le ha construido una caja fuerte privada para su casa. Se dice que Ebru Şahin y Cedi Osman se casarán el próximo verano.

¿QUIÉN ES EBRU ŞAHIN?

Ebru Şahin es una actriz y modelo turca. Ha ganado múltiples premios por su actuación, entre ellos el de mejor actriz en los premios Golden Butterfly, y es conocida por su papel protagónico en la serie “Hercai”.

Şahin se graduó de la Universidad de Estambul en Ciencias del Deporte, y después de ello comenzó a tomar lecciones de actuación. Hizo su debut cinematográfico en 2016 con un papel en la película “Kan Parasi”.

Luego, hizo su debut televisivo en 2017 con un papel secundario en la serie de televisión Savaşçi. Después de ser elegida para otros papeles secundarios en İstanbullu Gelin y Yasak Elma en 2017 y 2018, tuvo su primer papel principal en la serie de televisión “Hercai” como Reyyan Şadoğlu. Por este papel recibió un premio Golden Butterfly como Mejor Actriz en 2020. Ahora destaca como la protagonista de “Destan”.

¿QUÉ CARRERA ABANDONÓ EBRU ŞAHIN DE “HERCAI” PARA CONVERTIRSE EN ACTRIZ?

Antes de convertirse en una reconocida actriz en Turquía, Ebru Şahin estudió Ciencias del Deporte en la Universidad de Estambul y se convirtió en una amante de la equitación.

Aunque siempre estuvo interesada en la actuación, Ebru Şahin estudió Ciencias del Deporte porque ama los deportes y creía que era una carrera rentable.

Sin embargo, Ebru se alejó de la equitación en el año 2016 para seguir su sueño de ser actriz. Fue así como inició su carrera actoral en la serie “Kan Parası” y, al año siguiente, formó parte del elenco de la película “Babam”. Poco a poco fue integrándose a otras producciones.

FOTOS DE INSTAGRAM DE EBRU ŞAHIN