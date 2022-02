Ebru Şahin es una de las actrices turcas más bellas y carismáticas en Turquía y en el mundo, donde ha cautivado con su personaje de Reyyan en “Hercai”. Cada papel se lo ha ganado con esfuerzo y gracias a su talento… No solo por su linda cara. ¿Qué piensa ella sobre la belleza en el mundo de la actuación?

La protagonista de “Hercai: Amor y venganza”, una telenovela turca que cruzó fronteras y que la consagró como una de las figuras otomanas de mayor proyección, es reconocida por su talento para la actuación y también para el canto, además de ser una persona bella por dentro y por fuera. Sus cualidades la llevaron a que después de “Hercai” sea elegida para protagonizar la serie histórica “Destan”, así como “İstanbullu Gelin” y “Yasak Elma”.

Ella ahora, se encuentra en su mejor momento, tanto profesional como personal, pues está comprometida con la estrella turca del baloncesto Cedi Osman y en una entrevista con un medio otomano habló de su relación y sobre la belleza.

¿QUÉ PIENSA EBRU ŞAHIN SOBRE LA BELLEZA?

Para la actriz turca Ebru Şahin, la belleza es un concepto qué difiere para todos y puede ser importante para algunos roles, pero no está de acuerdo que le den un papel a una mujer hermosa que no sabe actuar.

“Cuántas personas se sienten cuando una persona muy hermosa no puede actuar”, dijo en una reciente entrevista con un medio turco en la que también habló sobre su relación con el basquetbolista Cedi Osman, con quien dice va construyendo su amor.

La actriz considera que es importante cuidarse, pero remarca que nadie debe tener nivel o preferencias solo por su apariencia.

“Por supuesto también debemos cuidarnos a nosotros mismos como lo requiere nuestra vida y actuación, pero nadie debería darle a nadie un estatus en la actuación o en la vida real simplemente por belleza”, remarcó la actriz, que saltó a la fama por su papel en “Hercai” y que también ha cautivo con el protagónico en la serie histórica “Destan”, donde interpreta a la guerrera Akkiz.

Ebru no es primera actriz otomana que se pronuncia sobre la belleza. Hande Erçel, en una entrevista con Elle Turquía en este mes de febrero, también habló sobre la belleza, pero sobre las presiones que reciben las mujeres en torno a su físico. “Encuentro todo tipo de presiones y críticas en las redes sociales basadas en la percepción idealizada del cuerpo y la belleza muy injustas y ofensivas”, señaló la protagonista de “Love is in the air”.

¿QUIÉN ES EBRU ŞAHIN?

Ebru Şahin es una actriz y modelo turca, ganadora de múltiples premios como el Golden Butterfly, uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento otomano. Ella es conocida principalmente por su trabajo en “Hercai”.

Şahin nació en Estambul, en Turquía, el 18 de mayo de 1994. Tauro y de 1,64 metros, la intérprete se considera una persona reservada.

Premios y nominaciones. Aunque tiene muy poca trayectoria, es suficiente para que su talento sea reconocido. En 2020 Ebru ganó un premio Altın Marka Ödülleri y un Altın Palmiye Ödülleri; ambos por Mejor Actriz. El año pasado se alzó con la estatuilla en la misma categoría en la 46a entrega de los Premios Altın Kelebek.

En la misma ceremonia se llevó a casa el galardón por Estrella Radiante y quedó como nominada a Mejor Pareja de TV junto a su compañero de “Hercai: Amor y venganza”, Akin Akinözü. Ante ello, como una forma de seguridad la actriz mandó construir una caja fuerte especial para esta joya.