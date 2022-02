Edén Muñoz causó mucha sorpresa al retirarse de Calibre 50 en enero de 2022 para empezar una carrera como solista pues durante muchos años su voz se identificó con la banda regional que lo llevó a la fama. Sin embargo, sus ambiciones ahora son otras y tomó la oportunidad que se le presentó, así que no hay nada de arrepentimiento, sino muchas ganas de seguir adelante.

En el poco tiempo de haber iniciado su carrera como solista, Edén Muñoz ya publicó su primer sencillo llamado “Chale”, el cual narra una historia de desamor al fiel estilo del género musical al que siempre ha pertenecido, aunque ahora ha incluido unas melodías de jazz para innovar un poco y así ofrecer nuevas alternativas a su público oyente.

De esta forma podría marcar un antes y un después en su carrera como cantante pues podría significar el inicio del éxito y esas ambiciones con las que tanto ha soñado desde que decidió dar un paso al costado de Calibre 50. Es más, casualmente, el propio cantante ha reconocido cuáles son sus primeras metas en una entrevista con TVyNovelas.

Además, también contó un poco acerca de su salida de la agrupación mexicana, reconociendo que hubo pequeñas fricciones entre los demás integrantes, lo cual es algo que ha llamado mucho la atención entre sus fanáticos.

Edén Muñoz dejó Calibre 50 a inicios de 2022 para iniciar una carrera como solista.

“CHALE”, LA PRIMERA CANCIÓN DE EDÉN MUÑOZ COMO SOLISTA

¿EDÉN MUÑOZ SE PELEÓ CON CALIBRE 50?

Al ser preguntado sobre su salida del grupo, el cantante mexicano contó que hubo ciertas diferencias con los demás integrantes, aunque no había de qué preocuparse, ya que son problemas mínimos que cualquier persona podía tolerar.

“Son fricciones que, hasta cierto punto, son tolerables. Todos teníamos el mismo peso en decisión y eso funcionó en algún momento, pero en otro no. Hoy en día, con mi proyecto, yo puedo elegir el camino y si fallo es porque yo tomé la decisión. Estoy feliz”, sostuvo Edén Muñoz.

LAS METAS DE EDÉN MUÑOZ EN SU CARRERA COMO SOLISTA

Al iniciar esta etapa en la música, Edén Muñoz tiene todas las expectativas muy altas, por lo que está seguro que logrará el éxito deseado con la finalidad de imponer su nombre en la preferencia popular del pueblo mexicano y de varios países de América Latina que ya, previamente, habían disfrutado de su voz en Calibre 50.

“Me veo grande y no quiero pecar de egocéntrico pues creo que puedo ser una gran exponente de la música mexicana, representando una cultura en muchos países y colaborando con bastantes personas, haciendo las cosas que me gustan. Ese es uno de los pocos objetivos que me he puesto en mi vida”, comentó Edén Muñoz.

Del mismo modo, opinó sobre lo dicho por Pancho Barraza, quien aseguró que el compositor puede estar a la misma altura de figuras notables como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Joan Sebastián.

“Lo tomo con responsabilidad y emoción. Me cuesta entender esa parte, pero si es lo que me toca hay que darle. Es algo que también quiero, pero no por fama ni dinero, es más una cuestión espiritual y por pasión a la música”, añadió.