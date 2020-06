¿Jalón de ‘Orejas’? El nombre del futbolista peruano Edison Flores se ha convertido en tendencia en redes sociales, esto debido a los rumores en torno a su presunta separación de su esposa Ana Siucho, con quien se casó en diciembre de 2019.

Como se sabe, a través de las redes sociales se publicó una presunta conversación que el volante del DC United de Estados Unidos habría entablado con una joven de apenas 20 años.

Ante esto, Ana Siucho, esposa de Edison Flores y hermana del futbolista Roberto Siucho, compartió un misterioso mensaje en sus redes sociales donde deja entrever que habría sido lastimada.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, escribió en Instagram.

Para aumentar aún más la incertidumbre, la cuenta de Instagram del futbolista de la selección peruana ya no tiene fotografías del amor de Edison Flores y Ana Siucho . Ni siquiera aparecen las fotografías de su matrimonio. Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Este es el perfil de Instagram de Edison Flores. (Foto: Captura)

Edison Flores y Ana Siucho se casaron en diciembre de 2019 en una boda televisada. La fiesta de celebración fue en el Estadio Monumental de Ate, donde asistieron diversas personalidades del deporte y la farándula nacional.

Edison Flores en Instagram luego de escándalo por chats

Edison Flores en Instagram luego de escándalo por chats. (Instagram)

