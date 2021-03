Hace unos días, una joven identificada como Vanesa Sumano dio a conocer en su perfil de Twitter la historia de cuando fue víctima de abuso sexual presuntamente por parte del actor Eduardo Rivera, ahora conocido como Eduardo Shacklett; la mujer hizo la denuncia de manera pública nueve años después de cuando ocurrieron los hechos, en aquel entonces ella tenía 17 años.

A través de varios tuit, la usuaria detalló de cómo habría sido el abuso que vivió en manos del histrión, que en ese entonces tendría alrededor de 40 años de edad. También reveló que ella anhelaba ser actriz, así que le pidió apoyo al actor de “La usurpadora”, sin imaginar lo que le esperaba.

En una entrevista con el programa “Venga la alegría”, Vanessa Sumano describió cómo fue que se decidió a dar a conocer su historia: “Vi que muchas mujeres se atrevieron a alzar la voz y me pregunté a mí misma si yo era igual de fuerte y de valiente para afrontar este tipo de cosas. Me manipuló física y emocionalmente (el actor), se aprovechó en todo momento de mí, de mi vulnerabilidad”, explicó la joven.

LA DENUNCIA DE VANESA SUMANO

Fue hace 9 años que Vanesa Sumano conoció al actor Eduardo Rivera cuando graban la telenovela “Amorcito Corazón”.

“Yo asistí a las grabaciones de una telenovela en la que él estaba participando. Ahí él se me acercó, me preguntó cómo me llamaba, cuántos años tenía y él estaba consciente en todo momento de mi edad,” compartió la joven.

Vanesa Sumano contó la historia del abuso que sufrió en Twitter (Foto: Twitter)

Vanesa Sumano indicó que seis meses después de ese momento Eduardo Rivera le ofreció becarla en su escuela de actuación y a a raíz de eso ocurrió el abuso.

“El día del abuso me llevó al departamento de un amigo suyo porque me dijo que en los hoteles no nos podían ver porque él era una figura pública. Su amigo se hizo de la vista gorda, le dijo que podríamos pasar a su recámara y ahí fue donde ocurrió el abuso”, explicó.

La joven asegura que durante todo el tiempo que tuvieron comunicación, el actor la tenía manipulada física y emocionalmente.

“Yo tenía mucho miedo de decirle que no quería, me congelé, entré en shock, me sentía sucia, me sentía mal. Lo único que podía hacer era llorar, en varias ocasiones repetí que me dolía, que parara, pero él me decía que no”, compartió.

A partir de ese momento la joven dejó de tener comunicación con Eduardo Rivera y guardó su secreto durante nueve años, hasta que decidió compartirlo en redes sociales.

“Yo procuraba verlo solo en lugares públicos, no verlo en ningún lugar privado porque no quería que me volviera a tocar, todo lo mantuve en secreto, yo tenía mucho miedo y no le conté a nadie,” destacó.

Finalmente la joven asegura que le gustaría que el actor se enfrente a la justicia, “que él me vea a los ojos y niegue lo que me hizo”, concluyó.