Los famosos de México y del mundo entero están acostumbrados a los flashes y os escenarios, acaparando una gran atención de sus fanáticos, pero ellos también tienen una vida detrás de los medios de comunicación y una familia a la que quieren mucho, la cual muchas veces queda evidenciada en las redes sociales.

Y es que las celebridades suelen compartir algunos momentos de su vida diaria, mostrando a aquellas personas que están a su alrededor como amigos y familiares. Es así que hemos podido conocer a algunos hermanos de ellos, quienes podrían llamar mucho la atención.

Si bien se espera que entre familiares todos sean muy parecidos, lo llamativo es que hay algunos que no se parecen mucho o en nada, así que vamos a repasar una lista de artistas que tienen hermanos un poco diferentes.

FAMOSOS CON HERMANOS MUY DIFERENTES

Aunque no se sepa mucho de los hermanos no famosos, lo que muestran las redes sociales evidencian muchas diferencias habituales, por lo que no es influyente para que se lleven mal o bien dentro de sus relaciones familiares. A partir de allí, el portal de Univision armó un listado de estos casos muy particulares.

Eiza González

La actriz mexicana de 32 año de edad tienen un hermano de nombre Yullen Valladeres, quien se mantiene alejado de los medios de comunicación y vive una vida común como un hombre que saca adelante a su familia. Ambos son medios hermanos y crecieron juntos bajo la tutela de su madre Glenda Reyna.

Eiza González junto a su hermano en una publicación en redes sociales (Foto: Glenda Reyna / Instagram)

Natalia Téllez

La conductora de televisión tiene una hermana mayor que se llama Artemisa, quien es una licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, con maestría en Letras Mexicanas, por lo que también es otra familiar que se mantiene alejada de la farándula mexicana.

Artemisa Téllez es la hermana de Natalia, la conductora de televisión que hace poco se convirtió en madre (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

Ana de la Reguera

La actriz de 44 años tiene una hermana que se llama Ali Gardoqui de la Reguera y que tampoco comparte su misma profesión, aunque sí conoce un poco el mundo artístico debido a que es cantante, compositora, guitarrista, baterista e integró la banda Las ultrasónicas.

La actriz mexicana y su hermana comparten muchos momentos juntos desde que eran pequeñas y son inseparables (Foto: Ana de la Reguera / Instagram)

Michelle Salas

La joven influencer y modelo tiene una media hermana de nombre Camila Valero, quien a diferencia de ella, ha decidido dedicarse a la actuación, profesión que le permitió conocer a Darío Yazbek, su actual novio.