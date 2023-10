Desde que se comenzó a especular un posible romance entre Eiza González y Mario Casas, el que menos quiere que confirmen su amor para que lo griten a los cuatro vientos; pese a ello, los actores han preferido ser muy cautelosos y no mencionar nada al respecto, aunque todo los delataría: unas vacaciones juntos, salir tomados de la mano, besos de por medio y hasta un tatuaje. Si bien, evitan responder sobre la relación que los une, el español fue acorralado por la prensa y cuando le consultaron sobre la mexicana se puso nervioso. ¿Qué dijo?

Como se sabe, los rumores de un amorío se avivaron más cuando los histriones fueron captados muy cariñosos en Roma, Italia, donde reflejaban gran complicidad; desde ese momento, las ilusiones de sus seguidores no paran de crecer por verlos de una vez juntos.

La actriz mexicana Eiza González asiste al estreno de "Extrapolaciones" en el Museo Hammer de Los Ángeles, California, el 14 de marzo de 2023 (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿QUÉ DIJO MARIO CASAS SOBRE SU SUPUESTA RELACIÓN CON EIZA GONZÁLEZ?

Mario Casas fue abordado por la prensa que aprovechó en preguntarle lo que todo el mundo quiere saber: su supuesto noviazgo con Eiza González. A pesar de que fue muy respetuoso en todo momento, jamás evitó responder sobre la actriz, pero cuando lo hizo se puso demasiado nervioso.

“Este tatuaje con Eiza, esta nueva relación”, le decía el reportero cuando fue interrumpido por el actor: “Nada, nada, no te voy a decir nada”, le dijo sonriendo, pero el periodista al notar su expresión le lanzó una frase muy directa: “Te pones rojo inclusive”. Ante esto, Casas se puso más nervioso y solamente atinó a señalar: “No hombre, no, no, no te voy a decir nada”.

Segundos después, en la misma entrevista para Europa Press, le consultan si está contento, a lo que Mario contesta: “Feliz siempre”. Ante esta respuesta, las siguientes preguntas fueron más directas: “¿Y el corazón palpita bien?”, a lo que él menciona: “Siempre, o sea palpita muy bien, sí, sí, sí, sí”. De inmediato, el periodista insiste: “Es muy guapa Eiza”, el histrión atina a decir: “Bueno, bueno”, hasta que finalmente le insisten: “Pero ¿tú estás feliz no?” y él indica: “Sí, mucho, mucho, siempre, la verdad siempre”.

Aunque el actor español no haya afirmado nada, todo da a entender que tendría un romance con la mexicana, ya que el hecho de ponerse nervioso al hablar de ella, e incluso sonrojarse, no hace más que mostrarnos lo enamorado que está de González.

Solamente el tiempo dirá lo que realmente pasa entre estas celebridades, de quienes sabemos están solteras y pueden disfrutar de su amor.