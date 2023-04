“El amor después del amor” consagró la carrera de Fito Páez el 1 de junio de 1992, la fecha cuando fue lanzado y desde donde marcó un hito en el rock argentino: más de un millón de discos vendidos y 200 conciertos en un año y medio de locura, amor y fama imprevista. El álbum del artista argentino cumplió 30 años en 2022 y, como parte de las celebraciones, también se estrena una serie homónima en Netflix el miércoles 26 de abril.

A Leila Guerriero, en un perfil para Gatopardo, Fito Páez le contó que, después de ese disco, quedó “seco” en cuanto a creatividad, aunque después tuvo que armar “Circo Beat” con lo que tenía por una exigencia comercial y contractual.

El compositor puso toda la carne en el asador y, con mucho trabajo detrás y sobre todo inspiración, sacó 14 temas que conforman el soundtrack de una época, con “Tumbas de la gloria”, “Un vestido y un amor”, “Pétalo de sal”, “Dos días en la vida”, “La rueda mágica” y más.

El disco marcó generaciones y todavía llama a la gente de distintas edades. La mayor prueba son las decenas de conciertos que ha dado Fito en Argentina y en América Latina desde 2022 por los 30 años de “El amor después del amor”, agotando localidades en horas y con el furor de los ecos de un éxito que no se ha repetido hasta ahora en la música de su país.

¿CÓMO SE HIZO EL DISCO “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR” DE FITO PÁEZ?

La historia de cómo se hizo el disco “El amor después del amor” tiene dos rostros: el técnico y la inspiración. En la primera faceta, está el arduo trabajo que se hizo antes y durante la grabación del disco. Fue mucho esfuerzo y el resultado fue el esperado: un maravilloso disco que sonara tan bien y como si hubiera sido grabado en vivo.

Así lo dijo el tecladista y programador Tweety González al diario Página 12, quien también destacó que el éxito del álbum también se dio por las “canciones inspiradísimas”, “porque en vivo sonaba como el disco” y porque fue “prioridad regional” de la disquera. Fondo y forma se acoplaron y la crítica elevó a “El amor después del amor” como la consagración de Fito Páez.

El rosario se convirtió en una estrella de la noche a la mañana, a pesar de que ya tenía una carrera que debutó con “Del 63″. Su vida se transformó para siempre. La fama tocaba a su puerta en forma de innumerables fanáticos que entonaban sus canciones. En la calle, su música se escuchaba una y otra vez en los radios. Muchos pusieron sus canciones en el walkman. Fito no podía ni salir de su casa, según sus recuerdos a distintos medios y conciertos durante ese momento irrepetible.

Iván Hochman interpreta a Fito Páez en su serie biográfica “El amor después del amor”, que se estrena el miércoles 26 de abril de 2023 (Foto: Netflix)

EL AMOR DE CECILIA ROTH

Otro punto vital en “El amor después del amor” es, sin lugar a dudas, el amor de Fito Páez hacia Cecilia Roth, la actriz que había regresado a Buenos Aires de España para recuperarse de una enfermedad. Era su amor platónico y se convirtió en verdadero cuando empezaron a salir.

En más de un concierto, Fito ha recordado la importancia de su relación con Roth para la inspiración de canciones como “Un vestido y un amor”, uno de los más románticos y dulces del álbum.

Cecilia Roth en la serie "El embarcadero". (Foto: Movistar +)

“Esta canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera”, contó Fito en un recital que dio en el Planetario, durante 2012, por los 20 años del disco.

Se conocieron en 1991, ella estaba casada pero el flechazo fue inevitable. En 1992, el año en que salió “El amor después del amor”, el romance refulgió en letras como: “te vi y yo no buscaba a nadie y te vi”. La pareja vivió 10 años intensos. La relación se terminó, pero todavía mantienen un vínculo cordial. Así también suele ser el amor después del amor.