Dirigida por Henri Chang y Henri Chang, “El asesino mediático” (“Copycat Killer” en inglés) es un drama de suspenso taiwanés de Netflix que sigue a un asesino en serie que desata el caos en una ciudad. Para atrapar al manipulador se pone en marcha un arriesgado juego de persecución.

La serie que se estrenó en la popular plataforma de streaming el 31 de marzo de 2023 se basa en la famosa novela de misterio y crimen “Mohou-han” de la escritora japonesa Miyuki Miyabe, que ya ha sido adaptada a una serie de películas japonesas.

“El asesino mediático” cuenta con 10 episodios y un elenco conformado por Chris Wu, Ko Chia Yen, Tuo Chung Hua, Jack Yao, Fandy Fan, Cammy Chiang, Xia Teng Hong, Ruby Lin, Tang Sheng Rong y Deven Ho. Pero ¿quién es quién en la nueva serie asiática de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES “EL ASESINO MEDIÁTICO”

1. Chris Wu como Guo Xiao Qi

Kang Ren Wu, también conocido como Chris Wu, es recordado por proyectos como “Light the Night”, “White Ant”, “A Touch of Green”, “Wake Up” y “The Ghost Bride”, da vida a Guo Xiao, el hábil y el veterano fiscal de homicidios que trata de resolver una serie de asesinatos perpetrados por alguien que utiliza los medios de comunicación para atraer a los fiscales y la policía.

Chris Wu como Guo Xiao Q en la serie taiwanesa "El asesino mediático" (Foto: Netflix)

2. Ko Chia Yen como Hu Yun Hui

Ko Chia Yen, conocida como Alice Ko o Alice Ke, es una actriz taiwanesa que ha protagonizado series como “Chicas de oficina”, “Marry Me, Or Not?”, “La Grande Chaumière Violette” y “Someday Or One Day”, asume el papel de Hu Yun Hui.

Ko Chia Yen como Hu Yun Hui en la serie taiwanesa "El asesino mediático" (Foto: Netflix)

3. Tuo Chung Hua como Lin Shan Yong

Tuo Chung Hua, que participó en las producciones como “Zodiac Killers”, “The Day the Sun Turned Cold”, “The Christ of Nanjing”, “July Rhapsody”, “Island of Fire”, “The Warrior and the Wolf” y “Plant Goddess”, interpreta a Lin Shan Yong en “El asesino mediático”.

Tuo Chung Hua como Lin Shan Yong en la serie taiwanesa "El asesino mediático" (Foto: Netflix)

4. Cammy Chiang como Lu Yi Zhen

Cammy Chiang, que fue parte de series como “A Boy Named Flora A”, “20 zhi hou”, “Dancing to Silence” y “Tóng huà shì jiè”, encarna a Lu Yi Zhen en la serie taiwanesa de Netflix.

Cammy Chiang como Lu Yi Zhen en la serie taiwanesa "El asesino mediático" (Foto: Netflix)

5. Fandy Fan como Shen Jia Wen

Fandy Fan, que apareció en serie de televisión como “As the Bell Rings”, “Mission Perfection”, “The Teenage Psychic 2″, “More than Blue: The Series”, “Heaven on the 4th Floor”, “Women in Taipei” y “Oh No! Here Comes Trouble”, da vida a Shen Jia Wen.