CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el manga escrito e ilustrado por Karuho Shiina, “Kimi ni Todoke: Llegando a ti” (“From Me to You: Kimi ni Todoke” en inglés) es una serie japonesa de Netflix que narra la historia de Sawako Kuronuma (Sara Minami), una estudiante de secundaria que debido a su apariencia sombría, sus compañeros la apodan ‘Sadako’.

A ella le gustaría poder parecerse más a Shota Kazehaya (Oji Suzuka), su simpático y popular compañero de clase. Y su sueño se cumple cuando el joven al que no le importa lo que piensen los demás decide acercarse a ella y ayudarla a demostrarle al resto su verdadera personalidad.

Con la ayuda de Kazehaya, Sawako consigue nuevos amigos como Chizuru Yoshida (Riho Nakamura) y Ayane Yano (Rinka Kumada). Durante ese tiempo, los protagonistas de “Kimi ni Todoke: Llegando a ti” se enamoran, pero no saben cómo expresar sus sentimientos.

Shota Kazehaya ayuda a Sawako Kuronuma a hacer nuevos amigos en "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”?

Durante los primeros episodios de la nueva serie japonesa de Netflix, el romance de Sawako y Kazehaya enfrenta algunos obstáculos. Kurumi, quien también está interesada en Shota empieza difundir rumores sobre su rival, incluso logra alejarla de Chizuru y Ayane con sus mentiras.

No obstante, todo se aclara, Sawako recupera a su amigas y su conexión con Kazehaya se fortalece. Sin embargo, la calma dura muy poco, ya que aparece Miura, quien quiere conquistar a Sawako Kuronuma, aunque para eso tenga que manipularla. Por supuesto, esa situación despierta los celos de Shota.

A pesar de los inconvenientes, los protagonistas de “Kimi ni Todoke: Llegando a ti” se quieren y tratan de expresarlo, pero una malentendido arruina la declaración de amor. Ambos creen que el otro no está interesado en ellos. Gracias a sus amigos, logran aclarar la situación, se dan su primer beso y empiezan una relación amorosa, que cuenta con la bendición de sus padres.

En tanto, Chizuru y Ryu, que son amigos desde la infancia, también enfrentan sus propios conflictos amorosos. Mientras Ryu ha estado enamorado de su mejor amiga desde pequeño, ella suspira por su hermano mayor Toru. Cuando este último regresa a casa con su prometida, el corazón de Chizuru se rompe.

Para no verla sufrir, Ryu le pide a su hermano que hable con Chizuru, quien tras salir con Toru comprende que él la quiere como una hermana pequeña. Posteriormente, la amistad entre ellos vuelve a ser la misma hasta que una joven, que es rechazada por Ryu, confronta a Chizuru.

Chizuru habla con Ryu al respecto y este confiesa sus sentimientos. Después de esa conversación, Chizuru se comporta de manera extraña, pero durante un importante partido de béisbol, admite que también lo ama y escapa.

Chizuru Yoshida le confiesa su amor a Ryu en "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”?

¿Qué pasó con Sawako y Kazehaya?

Al final de “From Me to You: Kimi ni Todoke”, los personajes principales empiezan a pensar en su futuro. Kazehaya quiere hacerse cargo del negocio de su padre, así que se prepara para el examen de ingreso para convertirse en entrenador deportivo. En tanto, Sawako decide convertirse en maestra y postular a la Universidad de Sapporo.

Todos se gradúan de la escuela secundaria. Kazehaya, Sawako, Ryu y Kurumi aprueban sus exámenes y van a la universidad. Antes de irse, Ryu se despide de Chizuru, le da un beso y promete volver para formar una familia con ella.

Sawako y Kazehaya también se despiden para seguir con sus estudios y tiempo después, ella regresa a casa y se reúne con Shota Kazehaya en el mismo lugar donde comenzó su historia de amor.