Además del motivo de la pelea entre Kate y Tully, la primera temporada de “El baile de las luciérnagas” (“Firefly Lane” en su idioma original) dejó a los fans de la serie de Netflix preguntándose sobre el destino de Johnny Ryan (Ben Lawson), el esposo de Mularkey que viaja a Irak como corresponsal de guerra.

En el último capítulo de la primera entrega de la ficción protagonizada por Katherine Heig y Sarah Chalke, Johnny fue víctima de un bombardeo en Mosul, pero no revela si murió o logró sobrevivir. Sin embargo, la novela de Kristin Hannah podría incluir algunas pistas.

En el libro “El baile de las luciérnagas”, Johnny viaja Bagdad en febrero de 1991 cuando Marah era solo una bebé, y mientras Tully está almorzando con un colega, reciben una llamada informando que un reportero y un productor de Seattle fueron víctimas de un atentado. El reportero muere y Johnny está en estado crítico en un hospital de Alemania. Kate y Tully viajan a Alemania, para cuidar a Johnny y después de un tiempo vuelven a casa.

Si la serie de Netflix sigue los pasos de la novela, Johnny podría regresar a casa con lesiones graves y probablemente un trastorno de estrés postraumático, sin embargo, la producción de Maggie Friedman ha realizado cambios significativos, así que también es posible que en la segunda temporada Kate, Marah y Tully deban lidiar con la muerte de Johnny.

En el libro, Johnny sobrevive a la explosión, ¿sucederá lo mismo en "El baile de las luciérnagas"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON JOHNNY?

En una entrevista con Entertainment Weekly, la showrunner Maggie Friedman habló sobre los dos principales misterios de la primera temporada “El baile de las luciérnagas”.

“El momento de Johnny, sabía con certeza que iba a llegar. En la sala de escritores teníamos todas estas grandes pizarras y ese momento en particular —lo llamábamos Johnny Goes Boom— sabíamos que eso estaba sucediendo durante toda la temporada. Sabía que Tully y Kate iban a estar separados al final de la temporada, pero no sabía cómo iba a dramatizar eso. Sabía que estábamos trabajando hacia esa señal porque me sentí como un buen suspenso para la primera temporada: “Oh, Dios mío, espera, estas chicas de Firefly Lane para siempre de repente ¿no lo son? ¿Qué pasó?”, contó, pero no reveló el destino del esposo de Kate.

Cuando el medio le pregunto si se trata de algo que sucede en el libro o es algo creado por los guionistas, indicó: “No quiero decir. Una de las cosas que creo que ha sido divertido es que hemos guardado algunos momentos importantes del libro y hemos sido muy fieles a ellos, y luego hay otras cosas que hemos hecho que son diferentes. Espero que las personas que son grandes admiradores del libro puedan ver el programa y decir: ‘¡Dios mío, ese es el momento que recuerdo!. Y también decir, ‘Oh, estoy sorprendido por esto, pero es genial porque está en el espíritu del libro, pero es algo diferente’. Así que no quiero decir si es directamente lo mismo”.

Además de no revelar si Johnny sobrevivió al bombardeo, tampoco dijo si Travis (Brandon Jay McLaren) aparecerá en la segunda temporada de “El baile de las luciérnagas”, ya que eso podría ser una pista para los fans.