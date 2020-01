“El Dragón” llegó a su fin y alcanzó un gran éxito en la emisión de su capítulo final ya que sumó más de 1,8 millones de televidentes e hicieran que se convierta en una de las series más vistas del prime time de Univisión en Estados Unidos.

La historia protagonizada por Sebastián Rulli y Renata Notni tuvo un final muy sorpresivo, ya que la protagonista murió y esta vez el amor no triunfó. Este suceso no solo causo conmoción a los seguidores de la serie, sino también a la actriz mexicana de 25 años que no pudo evitar llorar cuando leyó el guion.

En entrevista exclusiva con People en Español, la intérprete hace balance de su participación en esta serie y se sincera sobre el trágico desenlace que tuvo Adela.

¿QUÉ DIJO RENATA NOTNI SOBRE LA MUERTE DE ADELA?

Renata Notni asegura que se sienta muy feliz y agradecida por la oportunidad que le dieron al ser parte del elenco de “El Dragón” y sobre todo le agradece a “Adela” por todo que e aportó a su carrera actoral. También ha confesado que sintió mucha pena y que le pareció muy injusto que su personaje muera en el capítulo final, pero finalmente aceptó la propuesta ya que fue algo diferente y cero predecible.

“Me pareció muy fuerte. Cuando leí el guion lloré mucho. Primero me parecía muy injusto porque decía ‘Adela no tiene la culpa’; sin embargo ella por amor también tomó decisiones equivocadas y absolutamente todo en la vida tiene consecuencias. Puede que no fue ella exactamente quien hacía daño a los demás, pero fue parte y se metió en un mundo muy peligroso. Y en un momento ella estuvo consiente y por amor tomó la decisión de quedarse”, explicó la actriz.

RENATA NOTNI Y SU APRENDIZAJE GRACIAS A “EL DRAGÓN”

“El Dragón” ha sido un reto enorme en todos los sentido para la actriz.

“Personalmente viví un viaje de 8 meses increíbles, lleno de aprendizaje y me llevo gente hermosa. Y profesionalmente fue algo hermoso. “Adela” me ayudó a tocar muchos corazones. Fue un personaje entrañable al cual le aprendí demasiado y sé que muchas mujeres también se sentían identificadas con Adela. Y eso me encanta”, comentó la actriz.

El dragón me dejó la vara muy alta. Tengo mucho planes para este año: cine, teatro… Y espero que llegue un proyecto de televisión a mi vida que me llene, me rete, y me emocione tanto como El dragón.