Tras tres temporadas, Majida Issa le dijo adiós a ‘la Diabla’ Yessica Beltrán, su papel antagónico en “Sin senos sí hay paraíso”, dejando sorprendidos a todos los fanáticos del drama criminal. Por ella ingresó su compatriota Kimberly Reyes, quien pudo cubrir el vacío que dejó la estrella colombiana, continuando con el personaje en “El final del paraíso”.

La propia actriz se encardó de confirmar su salida de la exitosa serie de Telemundo en una entrevista con TV y Novelas. Majida Issa señalaba en la conversación que “ya se está planeando la nueva temporada, pero tengo claro que solo voy hasta esta (tercera temporada)”. Fue lo único que dijo la colombiana en 2018, cuando despidió de su personaje.

Pasó un año para que la actriz revelara los verdaderos motivos de su renuncia a “Sin senos sí hay paraíso”. En 2019, Issa dio detalles de ello en un medio de comunicación en su Colombia natal el motivo. ¿Qué dijo entonces la actriz sobre su salida de la serie que marcó un antes y un después en su carrera? A continuación, todos los detalles.

Majida Issa como 'la Diabla', la villana más odiada de "El final del paraíso (Foto: Telemundo)

LA VERDAD DE LA RENUNCIA DE MAJIDA ISSA A “EL FINAL DEL PARAÍSO”

En su entrevista con la revista Vea, Majida Issa señaló que “hay ciclos que se cumplen y siempre he creído que mi objetivo y respeto son hacia el televidente. La historia dio un montón de giros y sentía que había cumplido esa etapa”.

“Los personajes son míos hasta el momento que se cuenta una historia y tengo qué aportarle. Cuando ya siento que no tengo más qué darle, me despido feliz”, agregó la actriz que dejó claro en la conversación que nunca ha trabajado por trabajar.

Issa pudo haber continuado con su personaje de ‘la Diabla’ Yessica Beltrán para darle tranquilidad al público de la serie, pero no le pareció correcto seguir en un proyecto en el que sentía que ya había dado todo, por lo que prefirió darle prioridad a otros que le impliquen el reto constante.

“Tener trabajo en una carrera tan inestable como esta es una ganancia, pero uno tiene que poner en la balanza, trabajar por trabajar o hacer personajes. Yo nunca he trabajado por trabajar, a pesar de que he tenido necesidades económicas o que actuar no suple en todas las ocasiones las necesidades mensuales. Siempre he elegido el riesgo y sentirme feliz”, sentenció.