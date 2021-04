CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela del mismo nombre de Harlan Coben, “El inocente” es una serie española de Netflix protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado. La ficción sigue a Mateo Vidal, un joven que por intervenir en una pelea asesina accidental mente a Dani y pasa cuatro años en prisión.

Tras la muerte de sus padres y la de su hermano, sale de la cárcel e intenta comenzar desde cero con Olivia Costa, sin embargo, un repentino viaje de “trabajo” de su esposa, unos extraños videos y la muerte de una supuesta monja dan inicio a una pesadilla tanto para Matt.

La encargada del caso del suicidio de la “monja” es Lorena Ortiz, quien siguiendo algunas pistas descubre que la víctima recibió una llamada desde la casa de la cuñada de Mateo, que la misteriosa monja en realidad era una prostituta que estaba escapando de Aníbal Ledesma y sus negocios ilegales.

Mientras Mateo recibe videos de su esposa desnuda con un hombre, es amenazado de muerte y recibe indicaciones para no hablar con la policía, los agentes de la UDE intervienen en el caso que investiga Ortiz y le exigen que se mantenga al margen, la razón: buscan unos videos en los que aparecen importantes personalidades en situaciones comprometedoras y que la “monja” escondía.

Lorena creció en el orfanato donde murió la misteriosa monja (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL INOCENTE”?

A medida que avanzan las investigaciones aparecen más muertos y más pruebas que apuntan a Matt como culpable, así que debe empezar una frenética carrera por descubrir la verdad. Entonces, ¿quién está detrás de todo?

En el último capítulo de “El inocente”, Lorena salva a Olivia y Matt de las garras de Kimmy. Aunque parece que la pareja podrá retomar sus vidas, la huella en el arma que se usó para matar a Saenz y Gallardo fue reconstruida y es compatible con Mat, así que una vez más está en la mira, lo que alegra a Jaime, quien no estaba contento con que el asesino de su hijo tenga una segunda oportunidad.

Gracias a las investigaciones de Zoe, Mateo descubre que el hombre que está detrás de todo es Jaime, así que le pide a la investigadora privada un arma y que lo deje en casa de los padres de Dani. Al verlo en la puerta de su casa, Jaime llama a la policía, y aunque Lorena consigue una hora para evitar que entren por la fuerza Mat se niega a salir antes de saber la verdad.

Jaime cuenta que se obsesionó con Mat, pero verlo en el hospital junto a su esposa embarazada fue lo que lo llevó a ejecutar su plan. Se enteró que Olivia era Candance y contrato a los hombres que asesinaron a la “monja” para utilizar sus secreto para perjudicar a Mateo. Además, envió a Romero a asesinarlo en la cárcel, pero un flashbacks se ve que Mateo no mató a su atacante.

Finalmente, Sonia evita que Mateo asesine a Jaime y logra que se entregue a las autoridades. Lo siguiente que se muestra es a Olivia dando a Luz, a Lorena siendo ascendida y a Jaime en prisión. Pero eso no es todo, en un flashback, se ve que Mat sí empujó a Romero.

Tanto Olivia como Mateo escondían algunos secretos (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL INOCENTE”?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie española, pero por lo visto en el capítulo final, donde Mat se cree a salvo hasta que recibe nuevas acusaciones y descubre quién ha estado tras él desde el principio, lo más probable es que no tenga una nueva temporada.

Incluso el autor Harlan Coben, quien también es el productor ejecutivo de “El inocente”, confesó que no han contemplado una nueva tanda de episodios.

“Nunca digo nunca, pero lo dudaría mucho. El Inocente, como las otras series que he hecho con Netflix, está diseñado para ser una temporada. Al final, obtienes todas las respuestas al misterio. No terminamos en un suspenso. No me gusta hacer eso”.

Sonia y Mateo jugaban un juego de rol, donde él fingía ser Dani (Foto: Netflix)