Desde su estreno, el 17 de septiembre de 2021, “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés) se ha convertido en una de las series más populares de Netflix y se ubica en el primer lugar del Top10 de producciones más vistas, debido a su historia, sus personajes y las actuaciones del elenco principal.

La serie surcoreana sigue a un grupo de personas que, en un intento desesperado por salir de la pobreza, aceptan participar en un misterioso juego con un gran premio. Aunque todo empieza como un juego de niños, pronto es revelado que los concursantes, en realidad, están inmersos en una lucha aterradora y escalofriante por su supervivencia.

Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon son los protagonistas de “El juego del calamar”, pero ¿dónde has visto antes a estos y al resto de actores completan el reparto principal de la ficción escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk?

¿DÓNDE HAS VISTO ANTES AL ELENCO DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

1. LEE JUNG JAE (SEONG GI‑HUN)

Lee Jung-jae es un actor surcoreano que en 2007 se unió al elenco principal de la serie “Air City”, donde interpretó a Kim Ji-sung, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia. En junio del 2009, se unió al elenco principal de “Triple”, donde dio vida al agente de publicidad Shin-hwal.

En diciembre del 2017, interpretó al dios de la muerte, Rey Yeomra, en la película “Along with the Gods: The Two Worlds”. Un año después, repitió el papel en “Along with the Gods: The Last 49 Days”. En 2019, dio vida a Jang Tae-joon en “Chief of Staff”.

Lee Jung Jae es Seong Gi-hun en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

2. PARK HAE-SOO (CHO SANG-WOO)

Park Hae-soo participó anteriormente en la serie “Chimera”, donde dio vida al detective Cha Jae-hyun, en películas como “By Quantum Physics: A Nightlife Venture” (2019), “The Angel Without, The Devil Within” (2021), “Time to Hunt” (2021), y “Ghost” (2021).

El actor surcoreano que interpretó a Sang-woo en “El juego del calamar”, será parte del elenco de “Money Heist”, remake de la exitosa serie española “La casa de papel”, donde dará vida a Berlín.

Park Hae-soo interpreta a Cho Sang-woo en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

3. HEO SUNG-TAE (JANG DEOK-SOO)

En marzo del 2017, Heo Sung-tae se unió al elenco recurrente de “Tunnel” como el asesino en serie Jung Ho-young. Además, fue parte de series como “God of War” (2012), " City of the Sun” (2015), “Witch’s Court” (2017), “Liver or Die” (2019), “King Maker: The Change of Destiny” (2020), y “Racket Boys” (2021).

Heo Sung-tae interpreta a Jang Deok-soo en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

4. WI HA-JOON (DETECTIVE HWANG JOON-HO)

Luego de aparecer en “Goodbye Mr. Black” donde interpretó a Ha-joon, Wi Ha-joon se convirtió en un personaje recurrente en la serie “My Golden Life”, donde dio vida a Ryu Jae-shin. El marzo de 2018, se unió al elenco de la película de terror “Gonjiam: Haunted Asylum” como Ha-joon, el dueño de un canal de YouTube que decide explorar el abandonado Hospital Psiquiátrico Gonjiam.

También fue parte de “Romance Is a Bonus Book” (2019), donde interpretó al encantador pero directo Ji Seo-joon, un diseñador de libros independiente. En septiembre de 2020 se unió al elenco recurrente de la serie “18 Again”, también conocida como “Eighteen Again”.

Wi Ha-joon interpreta a Hwang Joon-ho en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

5. OH YOUNG-SOO (OH IL-NAM)

Oh Young-Soo interpretó a Oh Il-nam en “El juego del calamar”, pero ese no es el único papel importante del actor de 75 años, anteriormente participó en series como “The Return of Iljimae” (2009), “The Great Queen Seondeok” (2009), “God of War” (2012) y “Chocolate” (2019-2020).

Oh Young-soo interpreta a Oh Il-nam en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

6. JUNG HO-YEON (KANG SAE-BYEOK)

Hoyeon Jung es una modelo y actriz de surcoreana que apareció en la cuarta temporada del programa “Korea’s next top model”, donde ocupó el segundo lugar. Debutó internacionalmente como modelo exclusiva de Louis Vuitton en 2016. Además, ha desfilado en la pasarela de Jeremy Scott, Tory Burch, Topshop Unique, Lanvin, Dolce & Gabbana, Missoni, Bottega Veneta, Emilio Pucci, Chanel, Miu Miu, Giambattista Valli , Prabal Gurung, Jason Wu, H&M, Jacquemus, Burberry, Acne Studios, Roberto Cavalli, Diesel Black Gold, Versus (Versace), Narciso Rodriguez, Paco Rabanne, Schiaparelli, DSquared2, Blumarine, Dundas, Zadig & Voltaire, y Gabriela Hearst.