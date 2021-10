La primera temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés) termina con Gi‑hun convirtiéndose en el gran vencedor, luego de superar las seis pruebas y dejar a atrás a 455 participantes. Sin embargo, no es capaz de disfrutar del premio, ya que quedó traumatizado por todo lo que vivió, además, cuando regresa a casa encuentra a su madre muerta.

Un año después, el aparentemente inofensivo Oh Il-Nam, el anciano al que protegió a lo largo de la contienda, le revela que es el organizador de los sádicos juegos, y luego de presenciar su muerte, Gi-hun decide disfrutar de su premio.

Antes de viajar para ver a su hija, el gran sobreviviente busca al hermano de Sae‑byeok, lo lleva con la madre de Sang‑Woo y les deja una gran cantidad de efectivo. Sin embargo, cuando se dirige al aeropuerto tropieza con el hombre que lo reclutó y consigue una tarjeta con un número. Al llamar para conseguir información, le advierten que debe subir al avión si quiere vivir, pero Gi‑hun cuelga y se da media vuelta. Entonces, ¿qué pasará en una segunda temporada de “El juego del calamar”?

¿QUÉ PASARÁ EN UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Aunque Netflix aún no ha confirmada una nueva entrega de la serie creada por Hwang Dong-hyuk, o más probable es que sea renovada pronto, sobre todo considerando las preguntas que quedaron pendientes y que se ha convertido en el programa más visto de la plataforma streaming.

“Escribir [Squid Game] fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios ... No tengo planes bien desarrollados para ‘Squid Juego 2′ Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, confesó el creador. Además, reveló las principales tramas que le gustaría abordar.

1. LA LUCHA DE GI-HUN CONTRA LA ORGANIZACIÓN DETRÁS DE LOS JUEGOS

Gi‑hun (Lee Jung-jae) decidió renunciar a su hija para enfrentar a los organizadores de los macabros juegos, pero ¿cómo planea hacerlo? La única pista que tiene es el nombre del anterior anfitrión y el rostro del reclutador, ¿será suficiente para descubrir a los responsables de tantas muertes? ¿Realmente podrá detenerlos? ¿Buscará la ayuda de otros sobrevivientes? ¿Se unirá al hermano del Frontman?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk indicó: “Podríamos seguir la historia de Gi-hun cuando se da la vuelta y explorar más sobre cómo va a navegar a través de su ajuste de cuentas con las personas que están diseñando los juegos. Entonces, no lo sé todavía, pero solo diré que hay muchas posibilidades para las historias de la temporada dos”.

Por su parte, el actor e Lee Jung-jae dijo a EW que de confirmarse una segunda temporada de “El juego del calamar” no sabría “si el papel de Gi-hun seguiría siendo principal o un papel secundario al margen. (...) Pero, sea lo que sea, por supuesto que tendría que decir que sí”.

Gi-hun antes de la ultima prueba en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

2. FRONTMAN, ¿EL NUEVO ANFITRIÓN DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

A pesar de la muerte Il-nam, los juegos continúan, es decir, alguien más asumió el rol de anfitrión. Una buena opción para tomar el control de la organización es el Front Man, también conocido como In-ho, ya que fue la mano derecha del anciano, conoce perfectamente el funcionamiento de la competencia y parece estar dispuesto a todo para continuar con los juegos, incluso matar a su hermano.

El creador de la exitosa serie también confesó que le gustaría seguir “la historia del oficial de policía y la historia de su hermano, The Front Man. Entonces, si termino creando la segunda temporada, me gustaría explorar esa historia: ¿qué está pasando entre esos dos hermanos?”

Hasta el momento se sabe que In-ho es el hermano de Jun-ho, el detective que se infiltró en los juegos, y que ganó la competencia en 2015. Pero ¿cómo se convirtió en el líder enmascarado? ¿Fue reclutado o se ofreció a desempeñar ese rol? ¿Por qué aceptó volver? ¿Qué hizo con su premio? ¿Desde cuándo cumple esa función? ¿Por qué seguía viviendo en un pequeño apartamento poco antes de que empezaran los nuevos juegos?

El Frontman luego de quitarse la mascara y dispararle a su hermano (Foto: El juego del calamar/ Netflix)

3. LA RELACIÓN ENTRE EL DETECTIVE HWANG JUN-HO Y SU HERMANO

Jun-ho logra escapar y está dispuesto a revelar los secretos fraudulentos detrás del juego, pero antes de que pueda hablar, es alcanzado por los hombres vestidos de rojo y aparentemente asesinado por su líder enmascarado, es decir su propio hermano. Sin embargo, considerando que no se mostró el cuerpo del oficial es posible que siga con vida, incluso podría unirse a Gi-hun en su misión de desenmascarar a los organizadores de la sádica competencia.

En una entrevista reciente con Deadline, Wi Ha-jun, quien interpreta al policía, habló sobre lo que espera ver de Jun-ho si pudiera regresar para una segunda temporada de la serie surcorena de Netflix.

“Me muero por saber qué le pasó. Quiero que regrese vivo, encuentre a su hermano y le haga toneladas de preguntas. Como hermano, le preguntaría sinceramente. Como detective, también quiero explorar los secretos generales detrás del juego. Realmente espero ver a Jun-ho volver con vida y explorar todas estas preguntas. También espero ver un lado más fraternal de su relación”.

Jun-ho mientras se escondía del líder enmascarado y sus secuaces (Foto: El juego del calamar/ Netflix)

4. LA HISTORIA DEL RECLUTADOR

A pesar de que solo aparece en dos ocasiones, el personaje de Gong Yoo ha causado sensación entre los fanáticos de la serie surcoreana. Hasta el momento, solo se sabe que es el encargado de reclutar a los participantes de los juegos, pero ¿ese es su único rol? ¿Será parte de una segunda temporada? ¿Hay más reclutadores?

“También podría entrar en la historia de ese reclutador con el traje que juega el juego de ddakji con Gi-hun y le da la tarjeta en el primer episodio”, confesó el creador de la ficción en conversación con THR.

Hwang también admitió que podría que podría inspirarse en las ideas de los fanáticos para crear la segunda temporada de “El juego del calamar”. “Hay personas en todo el mundo que ofrecen sus opiniones sobre a dónde debería ir el programa. De hecho, podría sacar ideas de los fanáticos de todo el mundo para crear la próxima entrega. Creo que eso es con lo que estoy luchando en este momento, que no debería verlo solo como una gran cantidad de presión, sino pensar en todo este amor y apoyo que estoy recibiendo como una gran caja de inspiración que puedo aprovechar. para la segunda temporada”.