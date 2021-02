“El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) llegó a su fin con la cuarta temporada que se lanzó el pasado 31 de diciembre de 2020 en Netflix. La última entrega, de ocho capítulos, ató algunos cabos sueltos, pero también dejó numerosas preguntas sin respuesta.

La serie de Netflix, que se estrenó en octubre de 2018, está basada en el cómic del mismo nombre de Archie Horror y que protagoniza Kiernan Shipka. En esta nueva versión, Sabrina es la reina del inframundo, posición desde la cual debe librar unas batallas finales que tienen un desenlace más que inesperado.

Para esta serie, Netflix reinventó el origen y las aventuras del personaje principal como una oscura historia de la llegada a la mayoría de edad, que lidia con el horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería.

Al final, Sabrina se estrelló contra el espejo con la versión de Salem que estaba dirigiendo las cosas en la dimensión alternativa. (Foto: Netflix)

“EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”: QUÉ PASÓ CON EL OTRO SALEM

Después de que Netflix canceló “Chilling Adventures of Sabrina” en julio de 2020, el programa llegó a su fin con la temporada 4, que se lanzó en la plataforma de streaming el 31 de diciembre del año pasado. Aunque tal vez el cierre no fue como muchos hubieran querido, en especial con sus personajes clave, en particular las dos Sabrinas, Spellman y Morningstar.

Al final, ambas Sabrinas murieron. Hay preguntas sobre por qué Sabrina Spellman no pudo ser devuelta, y la muerte de Morningstar también es misteriosa. Habiendo sido enviada a una realidad alternativa, se estrelló contra el espejo hacia el mundo real, advirtiendo del octavo y último Terror Eldtritch, el Vacío. Esto mató a Sabrina, tal vez por heridas del espejo o relacionadas con los terrores, pero ella no fue la única en hacer el viaje.

“Chilling Adventures of Sabrina” llegó a su fin en la temporada 4 (Foto: Netflix)

Sabrina se estrelló contra el espejo con la versión de Salem que estaba dirigiendo las cosas en la dimensión alternativa. A diferencia del Salem real, este gato podía hablar y, lo que es más importante, era un Terror de Eldritch: el Infinito.

Sin embargo, a pesar de que Sabrina Morningstar lo había estado sosteniendo, Salem no se muestra nuevamente en la pantalla, lo que sugiere que de alguna manera desapareció. Según explica el portal “Screenrant”, no hay pista de lo que le sucedió, ni siquiera una mención del hecho de que desapareció.

La respuesta más probable es que Salem fue asesinado cuando viajaba a través del portal espejo, ya sea como resultado de la gran fuerza que se necesita para viajar entre dimensiones o por ser tocado por el Vacío, o quizás una combinación de los dos.

Salem debió haber podido sobrevivir al viaje, pero al menos se demostró que el Vacío era todopoderoso y absorbente, por lo que sería más creíble. Entonces, es posible que Salem simplemente fue absorbido por el Vacío como lo hacen otros objetos.

Esta explicación tendría algún sentido, pero no es del todo satisfactoria. No tiene en cuenta el hecho de que aparentemente (aunque brevemente) escaparon del Vacío, o por qué no se muestra nada de lo que le sucede a Salem.