La cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original), estrenada el pasado 31 de diciembre de 2020 en Netflix, ató algunos cabos sueltos tras el final de sus ocho episodios, pero también dejó numerosas preguntas sin respuesta.

Después de que Sabrina Spellman y Sabrina Morningstar de Kiernan Shipka abandonaran el reino de los vivos para siempre, surgieron varias discrepancias con el poder del aquelarre y, en particular, con la diosa Hécate. Con la historia de Sabrina llegando a su fin en Netflix, los fanáticos se preguntaron qué sucedió realmente con los personajes y los males de la temporada 4.

Tras la cancelación de “Chilling Adventures of Sabrina”, los showrunners se vieron en una situación en la que tenían que remediar todos los cabos sueltos que quedaban de temporadas anteriores, aunque en la cuarta temporada lograron responder algunas interrogantes de sus antecesoras, en esta última volvieron a surgir dudas, dejando vacíos en la trama.

"El mundo oculto de Sabrina" culminó con cuatro temporadas en Netflix (Foto: Netflix)

LOS MISTERIOS QUE NO RESOLVIÓ EL FINAL DE CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

¿Quién es el hombre de la baratija?

El hombre de la baratija apareció por primera vez en la temporada 4 de “Chilling Adventures of Sabrina”, en el episodio 4 titulado “Capítulo treinta y dos: El demonio de la perversidad”, cuando llegó a la iglesia del Padre Blackwood con sus bienes a cuestas. Lleva algunos de los objetos ocultos más notorios del universo, incluida la caja de Pandora de la mitología griega, el demonio de lo perverso creado por el escritor de terror gótico Edgar Allan Poe y la Piedra de Omphalos. Hay varias teorías sobre quién es el hombre de la baratija que van desde que es Dios o un personaje de las historias de HP Lovecraft llamado Nyarlethotep que lleva consigo artefactos que causan el caos. Dado que Metatrón anunció que el conocimiento del dios falso de los eventos haría que se entrometiera en sus asuntos, es posible que el hombre de la baratija sea Dios de alguna forma. En el próximo cómic, deberán abordar quién es realmente, puesto que seguramente afectará la capacidad de Sabrina para regresar. Una de sus baratijas podría ser el Necronomicon Ex-Mortis o el Ankh de la resurrección de un dios egipcio.

¿Por qué era tan importante el telescopio?

El telescopio entregado a Sabrina en el episodio 5, “Capítulo treinta y tres: Deus ex machina”, de la cuarta entrega tiene el propósito de permitir que Ambrose (Chance Perdomo) descubra el cosmos extra. Inicialmente planeaba usar el telescopio fijo para asegurar su puesto en el consejo estudiantil, pero no esperaba que expusiera su última amenaza. Si Ambrose no lo hubiera arreglado, no habría salvado a las Sabrina de fusionarse bajo la influencia de Metatrón, lo que finalmente podría haber destruido a uno o ambos.

¿Qué pasó realmente con Salem / The Endless?

Después que Sabrina Morningstar salta a través del espejo de Sabrina Spellman, ella y el títere Salem, que también es el Infinito, mueren casi instantáneamente. Es un final bastante extraño para dos personajes importantes. The Endless es las escalofriantes aventuras del último Eldritch Terror de Sabrina antes de que se enfrenten a su jefe final, el ‘Vacío’. Lo único que podría explicar sus muertes es que alguien selló el espejo de Spellman para que no pudiera visitar a Morningstar. Cuando esta última saltó a través del objeto encantado y rompió el hechizo de su gemela, probablemente causó mucho daño en su cuerpo, así como en el títere de Salem. También se puede teorizar que The Endless murió porque el cosmos era lo único que lo mantenía estable e interrumpió su ciclo de control.

El telescopio entregado a Sabrina en el episodio 5, “Capítulo treinta y tres: Deus ex machina”, de la cuarta entrega tiene el propósito de permitir que Ambrose descubra el cosmos extra (Foto: Netflix)

¿Lucifer está realmente muerto?

En el final de la serie “Chilling Adventures of Sabrina”, Lilith (Michelle Gomez) apuñala a Lucifer con la Lanza de Longinus, que tiene el poder de matar inmortales. Mientras ella bebe su sangre celestial, él grita de angustia. Se alude que este muero, pero ¿está realmente es así? La respuesta corta es sí, pues la lanza demostró su poder cuando mató a Lázaro en el episodio 6 y, según la tradición bíblica, mató al Nazareno que lo resucitó. Con Lucifer muerto, esto significa que el trono del infierno está en juego, pero quien elija tomar su lugar, probablemente Lilith, puede tener que enfrentar las principales consecuencias de provocar la caída de la casa de Morningstar.

¿Cuál fue la bendición de Lilith de Mambo Marie?

Mambo Marie, que luego se reveló como el Barón Samedi, afirma que le otorgarán una bendición a Lilith, pero no en la forma de su hijo Adam. Es probable que no tengan el poder de traer de vuelta a un niño asesinado por su propia madre o que el alma del bebé haya pasado demasiado tiempo fuera de su cuerpo. De hecho, una bendición puede tener muchas formas. Lilith ya tiene la Lanza de Longinus que le da el poder de acabar con Lucifer y, a su vez, el trono. Ella ya tiene todo lo que podría haber deseado, excepto una persona en particular, Adam. Es evidente que solo usó a su hijo Adam como palanca para mantenerse con vida después que Lucifer amenazara con matarla en la temporada 3; aunque la segunda temporada hizo evidente que se enamoró de un hombre llamado Adam, que fue asesinado por el señor oscuro. Su bendición puede ser el hombre que perdió ante el que la traicionó.

¿Quién es el nuevo gobernante del infierno?

La última temporada de “El mundo oculto de Sabrina” deja entrever que Lilith es la nueva gobernanta del infierno después que mató a Lucifer. Sin embargo, en la temporada 3, los reyes del infierno la rechazaron, lo que probablemente significa que no estarán interesados en que ella tome el trono para siempre. El cómic debe explicar lo que sucedió después de la muerte de Lucifer para comprender completamente cómo y por qué Lilith pudo convertirse en Reina del Infierno, si es que eso pasó. Si ella no ha tomado el trono, es posible que comience otra competencia.

En el final de la serie “Chilling Adventures of Sabrina”, Lilith (Michelle Gomez) apuñala a Lucifer con la Lanza de Longinus, que tiene el poder de matar inmortales (Foto: Netflix)

¿Por qué no trajeron a Sabrina?

Desde la temporada 1 de El mundo oculto de Sabrina”, es bien sabido que los Spellman tienen un trozo de tierra en su cementerio llamado Cain pit. Según Hilda (Lucy Davis) y Zelda Spellman (Miranda Otto), la tierra fue sacada de la tumba de Caín y empapada en la sangre de su hermano menor Abel. Tiene la capacidad de traer gente de entre los muertos, como se vio en numerosas ocasiones con Hilda y una vez con Agatha. Lo que genera la pregunta, ¿por qué no pusieron a Sabrina Spellman o Sabrina Morningstar en ese lugar? Según la serie, un individuo no puede estar muerto más de trece minutos. Si lo están, no pueden salir del pozo. A pesar de la muerte de la joven bruja en las Montañas de la Locura durante la temporada 4, y pese a que las brujas tienen el poder de la transmutación por lo que pudo haber sido llevada en una fracción de segundo, Spellman no fue resucitada. Nick y Ambrose también practicaron la nigromancia en la temporada 4. Obviamente, habrían podido traerla de regreso usando esta forma de magia. No está claro por qué eligieron mantenerla muerta, pero probablemente se deba al hecho de que apareció la ‘banshee’, que marca la verdadera muerte de una bruja.

¿Qué es el dulce más allá?

Las brujas no tienen otra vida como los mortales. No van al cielo y ni al infierno. Sabrina Morningstar expresó que era necesario que hubiera algunos cambios serios en los reinos para ayudarlas. Por lo tanto, el dulce futuro pueden ser las recomendaciones de Sabrina puestas en práctica por el nuevo gobernante del infierno, pero aquí hay una gran discrepancia. ‘The Sweet Hereafter’ (‘El dulce más allá’) parece idéntico al ‘The Void’ (‘El vacío’). Es una habitación totalmente blanca con cuadros gigantes enmarcados en oro. Si la mitad del ‘Vacío’ se deslizaba hacia Sabrina, entonces su alma podría haber sido tragada por él cuando drenaron el terror de su cuerpo en el episodio 8 (“Capítulo treinta y seis: Pico de locura”). Nick aparece de una manera bastante controvertida, aludiendo que se quietará la vida nadando en el Mar de los Dolores para estar con ella. Si son el final del juego y Sabrina regresa para el cómic, es probable que Nick no esté realmente muerto.