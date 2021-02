Roberto Aguirre-Sacasa sorprendió a todos los fans de sus dos creaciones: “Riverdale” y “El mundo oculto de Sabrina”. La primera serie, basada en “Archie Comics”, se estrenó en 2017 en The CW, centrándose en el amor y el asesinato; la segunda, en tanto, llegó un año después a Netflix, mostrando un universo más oscuro para su bruja protagonista. Pero, ¿cuál fue el anuncio? Aquí te lo contamos todo.

El gran anuncio de Roberto Aguirre-Sacasa tiene que ver con un nuevo ingreso a “Riverdale”: Adeline Rudolph, la actriz de “Chilling Adventures of Sabrina”, se unirá a la temporada 5 de la serie como Minerva Marble, cuando finalmente se realice el salto en el tiempo que llevará al programa siete años hacia el futuro.

Adeline Rudolph fue un miembro principal del elenco de “El mundo oculto de Sabrina”, apareciendo como la diabólica Agatha Night en las cuatro temporadas del drama de Netflix. Sin embargo, cuando haga su debut en “Riverdale”, Rudolph interpretará un papel totalmente diferente.

Minerva Marble fue creada para la adaptación de The CW (Foto: Netflix)

QUIÉN ES ADELINE RUDOLPH EN “RIVERDALE”

A diferencia de muchos de los personajes de “Riverdale”, Minerva Marble fue creada para la adaptación de The CW. El personaje ha sido descrito como una tasadora de arte con ojo para los detalles, que no tiene miedo de usar sus poderes de persuasión. “Parece que podría estar ocultando algunos grandes secretos mientras se muda a Riverdale”, según That Hashtag Show.

A partir de esta descripción, algunos fanáticos se han preguntado si Minerva realmente podría ser un alias de Agatha de “Chilling Adventures of Sabrina”, creando así el esperado crossover de las exitosas series.

Por otro lado, según todos los informes, Adeline Rudolph está interpretando a una persona completamente nueva que no está relacionada con su tiempo en la serie de la bruja adolescente.

Cabe señalar que la conexión entre “Riverdale” y “El mundo oculto de Sabrina” no ha sido bien definida en pantalla; aunque sí han contenido referencias indirectas entre sí, con personajes menores apareciendo en ambos mundos. Si bien eso podría ocurrir en algún momento, Rudolph tiene la oportunidad de causar una segunda impresión cuando debute como Minerva Marble.

Lo cierto es que para los fanáticos que disfrutaron de su papel como Agatha Night, será interesante ver lo que trae a “Riverdale”.