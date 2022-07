La telenovela “El privilegio de amar” (1998) es una de las principales producciones mexicanas que Televisa ha creado y no cabe duda de que, hasta hoy en día, acumula miles de fanáticos quienes quedaron boquiabiertos con cada escena presentada y con el final de la historia. Pero para lograr todas esas sensaciones, los miembros de la producción y los actores tuvieron que hacer más de lo que ya estaban acostumbrados.

Un claro ejemplo de ello es lo realizado por la actriz Cynthia Klitbo en uno de los capítulos finales de la trama. Y es que el personaje de Tamara de la Colina grabó una escena ciertamente polémica para la época, causando muchos comentarios de todo tipo en la opinión pública, ya que no era algo que se veía con normalidad.

Además, la grabación de dicha escena le trajo un gran problema a la productora Carla Estrada, quien por poco es arrestada junto a todo su equipo. Para suerte de ella y los demás, el hecho pasó desapercibido y no fueron encerrados.

Cynthia Klitbo se rapó el cabello en una de las escenas de "El privilegio de amar" (Foto: Televisa)

LA ESCENA DE CINTHIA KLITBO RAPÁNDOSE EL CABELLO

Una de las escenas más impactantes de “El privilegio de amar” fue cuando el personaje interpretado por Cynthia Klitbo se rapa su cabellera completamente, causando una enorme sorpresa en los televidentes. Es más, hasta ahora muchos se preguntan cómo fue que la actriz aceptó rodar esas imágenes.

Resulta que nadie la obligó ni condicionó para que se corte el cabello de tal forma, pues fue ella misma quien dio la idea de que su papel tome la decisión de causarse daño a sí. Y es que, en 2020, en una entrevista, la propia actriz reveló que se inspiró en algo de la vida real para proponer esa escena.

“Yo me había encontrado a una excuñada rapada y le pregunté cómo se sentía y me dijo que quería cambiar su karma porque acababa de romper con su novio. Yo, en ese tiempo, acababa de terminar con Francisco (Gattorno), justamente, así que, me quedé con eso en la cabeza”, argumentó.

CASI SE VAN A LA CÁRCEL

La productora de la telenovela, Carla Estrada, en el año 2019 concedió una entrevista para Tlnovelas, en la que dio algunos detalles sobre lo que sucedió en las grabaciones de “El privilegio de amar”, así que loas anécdotas comenzaron a ser contadas de forma elocuente, hasta que llegó una que realmente impactó.

Esa vivencia que marcó a cada uno de los que estuvieron presentes en dicha producción fue la escena en la que el personaje de Klitbo se corta totalmente el cabello, la cual fue grabada en Ponte Vecchio de Florencia en Italia, lugar al que habían viajado sin tener un permiso de grabación.

“Es un lugar como muy transitado y lleno de joyerías, entonces hay muchas patrullas, así que nosotros ya habíamos calculado a qué hora pasaban los policías para rodar la escena. Cynthia se comienza a cortar el pelo y toda la gente que se había juntado alrededor empezó a exclamar y demás, pasó la patrulla y nosotros nos desentendimos”, fueron algunas de las palabras de la productora.

Con ello, la ejecutiva de Televisa afirmó que cada uno de ellos pudo haber terminado en la cárcel por haber utilizado las calles para grabar la escena de su telenovela sin tener los papeles necesarios. Por suerte, los policías no llegaron a darse cuenta de ello.