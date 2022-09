Desde que se estrenó a inicios de septiembre, “El señor de los anillos: los anillos de poder”, que se encuentra disponible a través de la plataforma de Amazon Prime Video, ha dejado muchos puntos para analizar, principalmente para los más fieles fanáticos de este universo creado por el escritor J. R. R. Tolkien.

Sin embargo, por más que haya una gran cantidad de seguidores acérrimos de todo lo relacionado con estas historias, el ojo humano y la memoria pueden fallar, dejando escapar ciertos detalles o información que, en un principio, parece no ser tan relevante, hasta que se le da la valoración del caso, tal y como el ejemplo que vamos a presentar en esta nota.

Y es que existe un actor que, sorprendentemente, ha participado en cada una de las producciones de “El señor de los anillos”, pues estuvo en las tres ediciones de las películas originales, luego hizo lo propio en “El Hobbit” y ahora se encuentra trabajando dentro de la millonaria serie de televisión disponible vía streaming.

¿Sabías acerca de este particular caso? Si la respuesta es no, acá tenemos los detalles de quién es este artista y cuál ha sido su rol a lo largo de todos estos años.

EL ACTOR QUE APARECE EN TODAS LAS PRODUCCIONES DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”

Según una información publicada por Sensacine, se trata del neozelandés Jed Brophy, actor que probablemente no sea muy conocido por los fans de la saga, pues no ha tenido personajes muy representativos desde que realizó su primera aparición.

El hecho de que haya estado presente en cada una de las películas de “El señor de los anillos” ha sido posible gracias a que siempre ha estado debajo de una gran capa de maquillaje y prótesis.

Eso, precisamente, también le ha permitido que en todas las historias interprete a personajes diferentes, así que no es alguien que haya mantenido un solo papel en las diferentes producciones cinematográficas.

“El señor de los anillos”

En la primera película de “El señor de los anillos”, Jed Brophy interpretó a uno de los jinetes negros Nazgul, por lo que se le vio con mucho maquillaje, prácticamente irreconocible a simple vista.

Para la segunda cinta, el actor natural de Nueva Zelanda trabajó como dos orcos: el jinete Warg Sharku y Snaga, el secuestrador, así que nuevamente estuvo cubierto de prótesis y maquillaje.

En la tercera entrega también interpretó a un orco que no tuvo mucha relevancia, habiendo algunas coincidencias en sus tres personajes hasta el momento: no tiene rol principal, casi no habla y no deja ver su rostro real.

Jed Brophy interpretando a Sharku (Foto: New Line Cinema)

Sus apariciones en “El hobitt”

En esta trilogía de películas, Jed Brophy tuvo su personaje más importante, por así decirlo, al interpretar a Nori, uno de los 13 enanos que Bilbo acompaña hasta la Montaña Solitaria.

Jed Brophy en su personaje de Nori en "El Hobbit" (Foto: MGM)

“Los anillos de poder”

Su primera aparición en la serie de Amazon Prime Video fue en el tercer episodio con el papel de Vrath, uno de los orcos que están en el campo de prisioneros. Luego, también tiene algunos minutos en pantalla en el cuarto capítulo.