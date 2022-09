Tras el estreno de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, la nueva serie de Amazon Prime Video, seguro muchos espectadores han recordado o visto nuevamente la famosa adaptación cinematográfica del director Peter Jackson de la obra de J.R.R. Tolkien.

Como sabemos, el principal villano de la franquicia es el malvado Sauron, también conocido como Annatar, Gorthaur, El Nigromante, El Señor Oscuro y El Señor de los Anillos, y fue representado como un ojo en la aclamada trilogía.

En ese sentido, quizá te estés preguntando la razón detrás su apariencia en los largometrajes. Por ello, a continuación, te contamos por qué Sauron es un ojo en las películas de “El señor de los anillos”.

¿POR QUÉ SAURON ES UN OJO EN LAS PELÍCULAS DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”?

De acuerdo con Screen Rant, Sauron fue representado como un ojo en las cintas debido a que fue la forma que adquirió luego de su primera gran derrota.

El personaje existió mucho antes de la Primera Edad, donde, tras una serie de batallas y guerra fue exiliado durante siglos. Con el tiempo, reapareció durante la Segunda Edad y reunió poder en Mordor.

Es en esta época donde forjó los Anillos de Poder y, como portador del Anillo Único, buscaba dominar Tierra Media. Finalmente, fue derrotado por el Príncipe Isildur de Gondor, quien cortó su dedo y lo hizo perder el objeto preciado. Desde entonces, el personaje se manifestó como el Ojo de Sauron.

Su cuerpo quedó destruido debido a que todo su poder provenía del anillo. Así, su esencia no desapareció y se estableció como aquel ojo que todo lo ve, el que aún tenía el control de Tierra Media. Este era considerado un símbolo de miedo y poder para aquellos involucrados en la Guerra del Anillo.

El Ojo de Sauron visto en las películas de "El señor de los anillos" (Foto: New Line Cinema)

¿QUÉ OTRA FORMA TUVO SAURON EN LAS PELÍCULAS DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”?

Durante la primera película de la trilogía, “El señor de los anillos: la comunidad del anillo” (”The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”), Sauron también fue representado con su forma física, utilizada para narrar diversos flashbacks del villano.

De esta manera, su figura medía casi tres metros y se caracterizaba por tener una gran armadura negra. Finalmente, al culminar las cintas y tras su última derrota, el Ojo de Sauron se convirtió en una nube oscura y desapareció.

Sauron también fue representado con su forma física en las películas de "El señor de los anillos" (Foto: New Line Cinema)

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (en inglés: “Lord of the Rings: The Rings of Power”) se estrenó el pasado 1 de septiembre del 2022 en la plataforma Amazon Prime Video. En ese sentido, puedes disfrutar de los primeros capítulos de la precuela de la popular franquicia con tu suscripción al servicio de streaming.

Ten en cuenta que la fecha de lanzamiento de los episodios son los jueves a las 11:00 p.m. (hora México / Perú).