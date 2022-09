Actualmente, la serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder” es una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming Amazon Prime Video. En ese sentido, esta adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien goza del reconocimiento de parte del público, pese a algunas diferencias con los textos originales.

De esta manera, algunos televidentes podrían haberse preguntado por qué la ficción se titula así. Pues, lo cierto es que el proyecto televisivo le debe su nombre a unos elementos fundamentales para la historia de la franquicia.

¿Quieres saber más respecto a estos objetos? A continuación, conoce cuántos y cuáles son los Anillos de Poder en “El señor de los anillos”.

¿CUÁNTOS SON LOS ANILLOS DE PODER?

Los Anillos de Poder son 20 anillos mágicos ficticios que aparecen en las obras de J. R. R. Tolkien. Según el autor, estos fueron forjados en la Segunda Edad y destinados por Sauron (también conocido como Gorthaur, El Nigromante, El Señor Oscuro y El Señor de los Anillos) para seducir a los gobernantes de la Tierra Media al mal.

Disfrazado como un ser benévolo, Annatar, el villano le enseñó a elfos herreros de Eregion cómo fabricar estos anillos. Ellos estaban dirigidos por Celebrimbor y lograron forjar 19 de estos elementos.

El anillo adicional, aquel que también conocimos en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, fue creado por el propio Sauron en el Monte del Destino. Vale precisar que los anillos menores estaban vinculados y dependían de este. Es decir, podían ser controlados por el portador del Anillo Único. Por eso, al ser destruido, se desvanecerían los poderes de los otros.

Sauron, también conocido como Annatar, Gorthaur y El Nigromante, forjó el Anillo Único (Foto: New Line Cinema)

¿CUÁLES SON LOS ANILLOS DE PODER?

En el libro “La comunidad del anillo”, mientras se relata la búsqueda que emprendió Celebrimbor, se explica la distribución de estos anillos en Tierra Media:

“Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo. Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra. Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras”, se lee en la obra.

De esta manera, los 19 anillos menores se reparten en base a las siguientes agrupaciones:

Tres anillos para los Elfos

Vilya, el Anillo Azul. Tenía el poder de embellecer el lugar donde vivía su portador y era capaz de curar las heridas causadas por el mal en Tierra Media .

Tenía el poder de embellecer el lugar donde vivía su portador y era capaz de curar las heridas causadas por el mal en . Nenya, el Anillo Blanco. Portado por Galadriel , era capaz de preservar las cosas sin mancha ni deterioro.

Portado por , era capaz de preservar las cosas sin mancha ni deterioro. Narya, el Anillo Rojo. Se caracterizaba por el poder de encender los corazones de las personas para que realizaran actos heroicos. Fue portado por Círdan, quien lo cedió a Gandalf a su llegada a Tierra Media.

Siete anillos para los enanos

“El Silmarillion” sugiere que los portadores de estos anillos fueron los Reyes de las Siete Casas de los Enanos. El más reconocido es el Anillo de Thrór, el primero de los siete en ser forjados y el último que Sauron recuperó.

Nueve anillos para los Humanos

Estos le dieron a sus portadores la habilidad de influir en la voluntad de las personas. Con el tiempo, todos aquellos que usaron los Nueve Anillos se transformaron en los Nazgûl, los malvados sirvientes de Sauron, también conocidos como los Nueve Jinetes o los Jinetes Negros.

Se forjaron 20 Anillos de Poder (Foto: New Line Cinema)

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (en inglés: “Lord of the Rings: The Rings of Power”) se estrenó el pasado 1 de septiembre del 2022 en la plataforma Amazon Prime Video. En ese sentido, puedes disfrutar de los primeros capítulos de la precuela de la popular franquicia con tu suscripción al servicio de streaming.

Ten en cuenta que la fecha de lanzamiento de los episodios son los jueves a las 11:00 p.m. (hora México / Perú).