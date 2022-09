“El señor de los anillos: Los anillos de poder” se ha convertido en el nuevo éxito de Amazon Prime Video. La precuela de la saga de películas de “El señor de los anillos” ha llevado a los fans a retrocederán miles de años en la historia que ya conocían hasta llegar a la Segunda Edad, donde se desarrolla todos los hechos, y donde personajes como Galadriel toman mayor importancia en la trama.

Galadriel es uno de los personajes élficos más importantes de la Tierra Media, dado que nació en la Edad de los Árboles, también es una de las más antiguas. Además, supera a la mayoría en poder, conocimiento y belleza. En las películas de “Lord of the Rings” fue interpretada por Cate Blanchett. Mientras tanto, en la serie de Prime Video, este personaje es miles de años más joven, por lo que Morfydd Clark es quien le dará vida. Pero, ¿quién es la joven intérprete? Conozcamos más de ella.

¿QUIÉN ES MORFYDD CLARK?

Morfydd Clark nació el 17 de marzo de 1990 en Suecia, pero se mudó con su familia a Penarth, Gales, cuando tenía solo dos años de edad. Su familia proviene de todo el Reino Unido, con vínculos de Irlanda del Norte y Escocia por parte de su padre, y raíces maternas en el norte de Gales. La actriz de 32 años se crio en Cardiff.

Morfydd Clark es la actriz que le da vida a Galadriel en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Prime Video)

Comenzó a actuar a una edad temprana. Asistió al National Youth Theatre of Wales y luego estudió en el Drama Centre London. Aunque Clark debutó en la pantalla en 2014, comenzó su carrera un tiempo antes trabajando en el teatro.

Su primer trabajo en la actuación

La actriz apareció tanto en televisión como en películas en 2014. Sus primeros papeles cinematográficos fueron en “Madame Bovary” y “The Falling”. Ese mismo año, apareció en la miniserie “New Worlds” y en la película para televisión “A Poet In New York”.

Su consolidación como actriz

Tras años de trabajo, la actriz obtuvo papeles más importantes, como, por ejemplo, en 2016, cuando fue parte de “Love & Friendship” junto a Kate Beckinsale, así como en la pieza de época “Pride and Prejudice and Zombies”.

Sus papeles más recientes en la pantalla grande incluyen “The Personal History of David Copperfield”, “Crawl” y la película independiente de terror “Saint Maud”, que le valió una nominación en los British Independent Film Awards.

En la pantalla chica, ha aparecido en el drama criminal “The Alienist”, la miniserie de Benedict Cumberbatch “Patrick Melrose”, la épica de fantasía “His Dark Materials” y la reciente reinvención de “Drácula” de la BBC.

Su lucha contra la dislexia y el TDAH

Morfydd Clark abandonó la escuela cuando tenía 16 años después de luchar contra la dislexia y el TDAH. “No tenía confianza, no me fue bien, tuve muchos problemas”, dijo a The Guardian en 2017.

Su madre, que trabaja en desarrollo infantil, le dijo: “No te quedes sentada aquí, desperdiciando tu vida”, y, por eso, Clark decidió ingresar al Teatro Nacional de la Juventud de Gales, el Teatro Nacional de la Juventud de Gran Bretaña y la Ópera Nacional de la Juventud de Gales. Se metió en los tres. “Fue un cambio de vida total. No solo estar en el escenario, sino pasar tiempo con adultos que no solo me regañaban”.

La terapia que llevó para interpretar a Galadriel

En una entrevista con Empire, la actriz contó que el equipo de dobles de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” le dijo: “Tienes un problema, porque estás acostumbrada a que te ataquen en la película”.