Carmen Aub es una de las actrices mexicanas más exitosas de los últimos años y alcanzó gran reconocimiento mundial por su trabajo en “El señor de los cielos”, la telenovela de Telemundo donde interpreta a ‘Rutila Casillas’, la hija de Rafael Amaya en la ficción.

La actriz de 31 años continúa trabajando en otros proyectos e integrará el elenco de la nueva telenovela “Parientes a la fuerza”, donde dará vida a ‘Clió Bonet’ y con esto demostrará que tiene gran talento para comedia.

Carmen Aub ha logrado ganarse un espacio en el mundo de la actuación gracias a su gran talento y esto la ayudado a crecer profesionalmente. Sin embargo, en el ámbito personal, la actriz ha reflejado que tiene algunas inseguridades, sobre todo, con su cuerpo.

LAS INSEGURIDADES DE CARMEN AUB

La recordada ‘Rutilia’ revolucionó las redes sociales con un video que compartió en su cuenta de Instagram en el que aparece presumiendo su cuerpo bien trabajado y un precioso bikini.

Aunque el video tuvo una gran aceptación por parte de sus seguidores, la actriz mexicana reconoció que llegó a pedir la opinión de otras personas antes de subirlo debido a la presión social y a los prejuicios que aún siguen sufriendo lamentablemente las mujeres.

“Tuve que preguntarle a un par de personas qué pensarían de este video antes de publicarlo. ¿Qué mal no? Un hombre no tendría que preocuparse por ‘lo que pensarán’, pero como mujer tengo que preguntar si está bien o no o que digan ‘¿para qué?’ ‘no necesitas’, ¿necesitar qué? o ‘en traje de baño sería diferente’ cuando creo que mi traje de baño revela más pero, ¿es que en ropa interior me pueden percibir fácil?”, reflexionó Aub junto al video.

La actriz, quien ha emprendido en los últimos años un camino de mucho crecimiento personal que la ha llevado a aceptarse tal cual es, es hoy una mujer mucho más libre y segura de sí misma.

“Aunque no me conozcan, las personas van a preferir etiquetarme con lo que les dé más paz a ellos y como dice esta frase ‘I want women to be liberated and still be able to have a nice ass and shake it’ (Shirley MacLaine)”, agregó la intérprete de 31 años junto a la grabación.

El video, que superó en apenas unas horas las 900 mil visualizaciones, fue muy aplaudido entre sus seguidores, tanto por compañeros del medio como por personas anónimas.

“Eres hermosa por todos lados y libre”, no tardó en comentar Fernanda Castillo, quien trabajó con la actriz durante varias temporadas de El señor de los cielos.