Verónica Montes es una actriz peruana que ha desarrollado su carrera actoral en México. La intérprete de 30 años fue parte de diversos proyectos hasta que en el 2015 le llegó la propuesta para interpretar a “La Condesa” en “El señor de los cielos” y sin duda, este papel le abrió las puertas del éxito y ganó mucha popularidad entre la gente.

En 2016 fue convocada para ser parte de la telenovelas “La piloto” y personificó a Lizbeth Álvarez, una de las azafatas y amiga de la protagonista. Un año después se convirtió en ‘Kika Braun', la villana de “Papá a toda madre” y sin duda, su gran talento la convirtió en una de las malas más queridas de la televisión mexicana.

Hace poco contó a través de sus redes sociales que había sido convocada para interpretar un personaje que era todo un reto para su carrera, pero lamentablemente esta propuesta de trabajo acabó muy mal. Esta situación hizo que Verónica Montes denuncie a través de su Instagram que había sido discriminado por su físico y que el personaje que le ofrecieron, ya no le pertenecía.

¿QUÉ PASÓ CON VERÓNICA MONTES?

Verónica Montes pidió un alto a los estereotipos y a los prejuicios en la industria del entretenimiento, y contó una desagradable experiencia en la que quisieron asignarle el papel de “rubia tonta”.

Montes relató que inicialmente ella se había preparado para interpretar a un personaje, pero que el día de su llamado, se enteró que ya no iba a interpretarlo, sino que sería otro.

“A pesar del miedo a contagiarme acepté un trabajo, que agradezco mucho el poder trabajar en lo que amo y que me tomen en cuenta en varios proyectos. Cumplí con todo lo acordado el día de mi llamado y me llevé una gran sorpresa, una no grata sorpresa. El personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta”, comenzó compartiendo visiblemente afectada la actriz. “Estudié muchísimo para este personaje porque quiero probarme como actriz en nuevas cosas, retarme a mí misma, pero yo para ellos solo era una actriz que podía interpretar esa clase de personajes”.

La peruana dijo entre lágrimas que no aceptó formar parte del proyecto ya que le parecía una falta de respeto.

“Es absurdo que en esta industria sigan pensando que las rubias solo somos tontas, que si somos morenas solo podemos hacer un personaje de bajos recursos. Ya basta de estereotipos, ya basta de prejuicios…”, pidió Montes, quien tiene 1 millón de seguidores en Instagram.

La actriz lamentó que el físico de una persona sea lo que determine el personaje que pueda interpretar un actor o una actriz y no el talento y la preparación que pueda tener.

“Ni en este ni en ningún otro trabajo debe importar el físico de las personas para saber qué pueden desempeñar… Tampoco deberían existir favoritismos por ser amigos o conocidos, debe existir la ética y el respeto profesional. La apariencia no dice quién eres, no dice cómo eres, no dice cuánto has luchado en tu vida, no dice si eres buena o mala en algo […]”, dejó claro.

Varios compañeros de profesión, entre ellos Jessica Mas y Andrés Zuno, quien trabajó con Verónica en “Papá a toda madre”, se solidarizaron con la actriz tras conocer lo sucedido.

“Qué fuerte. Gracias por compartirlo. Te aplaudo”, escribió Mas.

