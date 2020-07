Te doy la vida se ha convertido en una de las telenovelas más exitosas entre el público hispano. La historia protagonizada por José Ron, Eva Cedeño y Jorge Salinas llegará a su fin este domingo 12 de julio y los televidentes esperan que al fin ‘Pedro', ‘Elena’ y ‘Nico’ se conviertan en una familia feliz.

A lo largo de la historia, ‘Ernesto’ y ‘Gina’ han hecho hasta lo imposible para truncar el amor que entre existe entre ‘Pedro’ y ‘Elena', pero lo protagonistas han luchado hasta el final para terminar juntos.

Pero más allá de la pareja protagonista, también se han formado otras y han sido capaz de cautivar a los televidentes con sus historias de amor y una de ella es la que se formó entre ‘Gabriela’ y ‘Samuel'.

Ara Saldívar y Ramses Alemán son los actores que le dan vida a estos personajes y al parecer han logrado alcanzar mucha química dentro y fuera de los sets de grabaciones, ya que en una reciente entrevista para la revista People en Español, la actriz mexicana ha contado detalles de la relación que tiene con su colega.

¿ARA SALDÍVAR Y RAMSES ALEMÁN SON PAREJA?

‘Gabriela Villaseñor’ y ‘Samuel Garrido’ han enamorado al público con la tierna historia de amor que protagonizan en la exitosa telenovela Te doy la vida, que Univision transmite.

Al parecer este amor ha traspasado las pantallas, ya que Ara Saldívar ha dicho que no descarte tener una relación con Ramses Alemán.

“Ramses es un ser humano increíble que también está aprovechando esta oportunidad y es muy padre trabajar con gente así. Yo puedo dar mi máximo en la actuación pero si no tengo la réplica igual con la misma pasión no se va a ver tan chido. Entonces creo que los dos hicimos una muy buena sincronía, tuvimos una química increíble y eso también se refleja en pantalla”, asegura la actriz y cantante a People en Español.

“Había veces que nos encerrábamos en los camerinos como a analizar las escenas para al momento de pasar a ensayar ya tuviéramos como una propuesta y ya tuviéramos analizada la escena. Y eso era iniciativa de nosotros, entonces estoy feliz de que me haya tocado un compañero tan generoso”.

La química que derrochan en la ficción ha terminado traspasando la pantalla, hasta el punto de que ha surgido un sentimiento muy especial en la vida real entre ambos actores.

“Nos preguntan mucho si somos pareja y la verdad es que no es algo que descartemos. No descartamos a lo mejor en algún momento llegar a ser pareja. Realmente nos llevamos increíble y nos queremos demasiado, pero nos queremos tanto que a veces nos da miedo como arriesgarnos a dar ese paso porque si no funcionamos por esa parte siento que puede fracturar un poco la amistad y es lo que no queremos”, se sincera Ara.

Como una hermosa sorpresa para los fans que tanto han apoyado la historia de amor de sus personajes, los actores estrenaron el pasado viernes en YouTube el videoclip del tema musical que ambienta sus escenas en la telenovela y que interpreta la propia Ara.

“Ahora sí que van a ver a Gabriela y a Samuel físicamente muy diferentes y también van a ver unas escenas que no se vieron en la telenovela, entonces creo que esto va a enloquecer aún más a nuestros seguidores y van a pensar aún más que somos pareja”, asevera Ara.

TE PUEDE INTERESAR: