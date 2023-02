El 6 de febrero de 2023 Turquía soportó uno de los terremotos más devastadores de su historia. El gran movimiento telúrico ha dejado como saldo miles de fallecidos y grandes daños materiales, obligando a los rescatistas a realizar una titánica labor. Por otro lado, los fans de las telenovelas turcas manifestaron su preocupación por la salud e integridad física de sus artistas favoritos. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Te contamos todos los detalles.

Desde hace varios años las telenovelas producidas en Turquía se han convertido en las preferidas del público a nivel mundial. Sus historias llenas de emoción, misterios, aventuras y mucho entretenimiento han logrado conquistar al público de principio a fin.

Es por ello que los actores y actrices otomanos han ganado gran popularidad en varios países de Europa, América Latina y en Estados Unidos. Sin embargo, tras ocurrido el terremoto en Turquía, que también afectó a Siria, muchos se preguntaron qué había ocurrido con los artistas que aparecen diariamente en las pantallas.

LO QUE OCURRIÓ CON LOS ACTORES TURCOS TRAS EL TERREMOTO

PREOCUPACIÓN POR CANSU DERE

Tras el terremoto en Turquía lo que llamó la atención del público fue el gran silencio que mostró la actriz Cansu Dere. Desde aquel momento muchos especularon que la protagonista de exitosas telenovelas podría haber sido una de las víctimas del evento.

Sin embargo, poco después se conoció que Cansu Dere trabaja en una campaña para ayudar a las personas afectadas por el movimiento telúrico, según indicó el periodista Birsen Altuntaş. Con ello se confirmó que la actriz está a salvo.

LA MUERTE DE EMEL ATICI

El mundo de la actuación llora la muerte de la actriz Emel Atici, recordada por su participación en la telenovela “Tierra amarga”.

La estrella otomana falleció en el terremoto junto a su hija Püryan. Esta información fue corroborada mediante un comunicado de la producción de la telenovela turca que expresó las condolencias a su familia.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia y los seres queridos de Emel Atici, la valiosa actriz de nuestra serie, y su amada hija Püryan Atici”, indicó el mensaje de la productora Tims & B Productions.

La producción de "Tierra Amarga" emitió un comunicado informando la muerte de la actriz (Foto: Bir Zamanlar Çukurova / Instagram)

ACTORES BUSCAN A SUS FAMILIARES

Başak Gümulcinelioğlu y Çağrı Çıtana

La preocupación y desesperación también se apoderó de algunos actores turcos. Başak Gümulcinelioğlu y Çağrı Çıtanak, quienes aparecieron en “Love is in the air”, pidieron ayuda para ubicar a la madre del actor, según Lecturas.

El citado medio señala que según los actores no había comunicación con la mujer y tenían sospechas de que podría estar ubicada bajo los escombros de Hatay.

Cagri Citanak (Foto: Cagri Citanak/historia Instagram)

Uğur Aslan

Un caso parecido es el que atraviesa Uğur Aslan, actor de “Secretos de familia”, quien solicitó la ayuda respectiva para dar con el paradero de los integrantes de su familia en la localidad de Hatay.

“Casi la mitad de mi familia está entre las ruinas en Hatay. Todo lo que dicen el resto supervivientes es: ¿por qué nadie nos ayuda?”, publicó en sus redes según Lecturas.

Uğur Aslan (Foto: Uğur Aslan/Instagram)

Melisa Aslı Pamut

Esta lista también la integra la actriz Melisa Aslı Pamut, quien aparece en la telenovela “Kara sevda”. En su momento, ella estaba desesperada por encontrar a su abuela.

“Mi abuela no puede caminar, está enferma. Estaba atrapada en el edificio con mi tía. No sabemos cómo está el apartamento, ¿hay alguien en la zona que pueda ayudar?”, escribió.

Melisa Aslı Pamut (Foto: Melisa Aslı Pamut/Instagram)

KEREM BÜRSIN, DEMET ÖZDEMIR Y BEREN GÖKYILDIZ SOLIDARIOS

La tragedia originada por el terremoto que sacudió Turquía y Siria unió mucho más a los actores otomanos y algunos de ellos pidieron ayuda para los afectados.

Uno de los actores que se pronunció tras el devastador terremoto fue Kerem Bürsin, recordado por la telenovela “Love Is in the Air”.

“Nuestro dolor es tan grande. ¡Seamos uno! Estos desastres, estos dolores que vivimos, ¿no demuestran que...? Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno. Recupérate pronto mi Turquía”, publicó en redes sociales.

Kerem Bürsin se pronunció en redes sociales tras el terremoto de Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Por su parte, Demet Özdemir, la actriz turca que protagonizó la telenovela “Pájaro soñador” o “Mi hogar” usó suTwitter personal para invocar ayuda y asistencia en beneficio de los afectados por el gran terremoto.

Otra de las actrices que se unió a esta gran cadena solidaria es Beren Gökyildiz. La protagonista de “Madre” y “Mi hija” brindó una entrevista al canal WapaTv de Puerto Rico, según Mega, donde pidió ayuda para los damnificados.

“Es muy triste para mí, porque tanta gente ha muerto por los terremotos. Estoy muy triste por eso. Necesitamos mucha ayuda para Turquía”, expresó.

IBRAHIM ÇELIKKOL AYUDÓ A LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO

İbrahim Çelikkol, recordado por su papel de Hakan en “Tierra amarga”, no lo dudó ni un segundo y agarró su automómovil todo terreno para recorrer los pueblos afectados y entregar la ayuda necesaria.

El portal Turkish Seriestv señaló que el actor también participó en las tarea de búsqueda y rescate en la zona de desastre.