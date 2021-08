“El stand de los besos 3” (“The Kissing Booth” en su idioma original) se estrenó en Netflix recién el miércoles de 11 de agosto de 2021, y a pesar de que fue anunciada como el cierre de la historia de Elle, los fanáticos de las películas basadas en la novela homónima de la autora Beth Reekles no pierden la esperanza de una cuarta entrega.

En la primera parte de esta trilogía, el primer beso de Elle (Joey King) marca el inicio de un romance prohibido con el chico más lindo de la escuela, pero también podría ser el fin de su relación con su mejor amigo.

Mientras que en la segunda película de “El stand de los besos”, aún no sabe a qué universidad ir, y Elle ya sopesa su amor a distancia con Noah (Jacob Elordi), otro tipo de amistad con Lee y lo que siente por un nuevo compañero de clase.

En la tercera entrega, Elle Evans deberá decidir entre ir a Harvard junto a su novio Noah o cumplir el sueño que siempre tuvo con su mejor amigo Lee (Joel Courtney) de estudiar en Berkeley. Entonces, ¿habrá “The Kissing Booth 3”?

¿HABRÁ “EL STAND DE LOS BESOS 4”?

En su momento, Netflix anunció que la tercera cinta sería la ultima de la saga, sin embargo, la escena final no cierra las puertas a una secuela, así que los fanáticos de la comedia romántica aún esperan ver más aventuras de Elle y Noah.

Tal vez si la nueva película tiene gran éxito los creadores y el gigante del streaming consideren alargar la historia o empezar a trabajar en un spin-off basado en otra de las novelas de Beth Reekles.

Reekles publicó la primera parte cuando tenía 15 años en una página llamada Wattpad, donde tuvo más de 19 millones de lectores, Más tarde escribió “The Kissing Booth 2”, un libro electrónico llamado ‘The Beach House’, y luego, ‘The Kissing Booth: Road Trip’, que tiene lugar durante la secuela. Así que hay material suficiente para más películas.

Sin embargo, Vince Marcello, el director de la saga, dijo: “Creo que es un final esperanzador, pero no deja lugar a interpretaciones. (…) La idea de dejar espacio para la interpretación puede hacer que los fanáticos estén ansiosos por ver una cuarta película producida, pero parece claro que esta es realmente la versión final de la película”.

Para continuar con el proyecto, además de la historia, también es necesario la disponibilidad de los protagonistas. “Es muy emotivo decirle adiós a un personaje que has estado interpretando durante tantos años, y también interpretar a este personaje en momentos tan importantes de mi vida”, dijo King a The Nerds of Color.

“Estoy triste, pero también siento esta sensación agridulce de que no cambiaría esta experiencia por nada del mundo. Aprendí mucho de interpretarla y de estar en estas películas y de todos los maravillosos amigos que he hecho a lo largo del mundo. camino. Es el final de una era. Es triste, pero también es hermoso”, agregó.

Por su parte Elordi le dijo a Vanity Fair en noviembre de 2020 que The Kissing Booth 3 “es realmente el último beso”.

¿Realmente es el final de la historia de amor de Elle y Noah? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “EL STAND DE LOS BESOS 4”?

Si Netflix confirma “El stand de los besos 4”, probablemente la nueva película se estrenará en el 2022 o incluso en el 2023.