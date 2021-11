Luego de haber triunfado con la telenovela turca “Doctor milagro”, la actriz Sinem Ünsal quien interpretó a Nazli, regresa a la pantalla chica con la serie “Elbet Bir Gün” junto a un gran elenco de actores quienes tratarán de convertir a esta producción en la favorita del público.

En “Doctor milagro”, la actriz Sinem Ünsal, mediante su papel de Nazli Gülengü, se caracterizó por convertirse en la ayuda y guía del doctor Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez, quien padece de un trastorno del espectro autista que trabaja como residente del equipo de cirugía pediátrica de un hospital de Estambul.

Tras su excelente participación en (“Mucize Doktor”, en su idioma original), Sinem Ünsal decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera profesional de actriz y llegó a “Elbet Bir Gün” donde interpreta a Feride, un personaje que luego cambiará su nombre con el pasar de los capítulos.

¿QUIÉN ES “FERIDE” Y “GIZEM”, EL NUEVO PERSONAJE DE SINEM ÜNSAL?

La serie “Elbet Bir Gün” también conocida como “Quizás algún día” o “Seguro algún día”, camina a convertirse a ser una de las favoritas de la teleaudiencia de FOX TV; sin embargo, durante sus dos primeros capítulos el resultado todavía no viene dando resultados positivos.

Pese a ello, los seguidores de Sinem Ünsal, pueden ver a la actriz en su papel de Feride, un personaje que decidió cambiar su nombre a Gizem luego que escapara de su cuñado Cemil, quien es interpretado por Ömer Genç. Ella decide irse muy lejos debido a que teme por su vida.

Con el pasar del tiempo la joven logra rehacer su vida y se casa con el hombre que ama compartiendo muchos momentos felices.

Asimismo, Gizem se entera de una terrible noticia y es que su familia ha sido asesinada y que Cemil continúa buscándola a ella y a su hermana Nesime (Şebnem Bozoklu), quien también ha escapado junto a su amante.

Las hermanas Nesime y Feride se vuelven a encontrar luego de mucho tiempo. En ese momento, Gizem trata de no revelar su verdadera identidad y de su hermana.

Precisamente, Sinem Ünsal confirmó que ama mucho a su personaje de Feride, quien luego tendría otro nombre “Gizem” debido a que decidió cambiarlo. Sostuvo que se impresionó mucho por el hecho de que Feride supo salir adelante y luego que borró su pasado graves consecuencias vendrán luego de muchos años.

“Dos personajes diferentes viven en paralelo entre sí y sin lastimarse entre sí, sin lastimarse entre sí”, expresó.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE “ELBET BIR GÜN”?

La nueva serie de FOX TV ha llamado la atención de la teleaudiencia quienes todos los domingos en la noche pueden ver las aventuras que atraviesan Sinem Ünsal junto al resto de los protagonistas.

Cabe indicar que el estreno de la producción otomana fue el 14 de noviembre del 2021 y hasta la fecha los resultados no le han sido tan favorables debido a que compite con otras dos producciones importantes como Judgement de Teşkilat y Kanal D, transmitida por TRT 1.

Ante ello, el director de la serie Gül Oğuz, expresó: “No crean las palabras que salen así, ya tenemos 4 episodios filmados y seguiremos filmando (...) Por supuesto, si no sube, habrá no ser nada que hacer. Entonces lo oirás de mí de todos modos”.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “ELBET BIR GÜN”?

Los caminos de Nesime y Feride se vuelven a cruzar después de muchos años. Mientras Gizem intenta no revelar las verdaderas identidades de ella y su hermana, su esposo Mehmet (Burak Yamantürk) tiene secretos de su pasado que oculta a su esposa.