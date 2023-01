¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA ELENA HUELVA?

Desde que en 2019 le diagnosticaron una enfermedad, Elena Huelva se convirtió en una señorita soñadora y, en especial, luchadora, pues no había nada que la iba a derrumbar, así que no se quedó de brazos cruzados y comenzó a contar todos sus problemas en redes sociales hasta el punto de convertirse en una influencer con más de 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Su historia de vida ha gustado mucho y ha generado muchas reflexiones, principalmente, en los españoles, quienes son la mayoría de las personas que son sus fans en las plataformas digitales. Todos ellos han sido testigos de los mensajes, tratamientos y diagnósticos de la joven que hoy en día ya tiene 20 años cumplidos.

Por más que ella siempre ha afrontado todo con una sonrisa cautivadora, estos últimos meses no han sido muy buenos y todo hace indicar que su salud está un poco más débil a causa de los mensajes que ha ido compartiendo con su comunidad, lo cual ha generado muchísima preocupación e incertidumbre.

Por ejemplo, antes de finalizar el año publicó una foto en Instagram acompañada de la siguiente descripción: “ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas. Y aquí seguiremos, siempre. 2023, ojalá me sorprendas”.

Mientras todos aún seguían pensando en eso que le habrán dicho en agosto, unas malas noticias llegaron a las redes sociales, las cuales estarían relacionadas con el estado de salud de la joven. Sin duda alguna, esas palabras han provocado una melancolía tremenda en sus fans, quienes desean saber qué está sucediendo en realidad.

La joven se ha mostrado muy optimista frente a la enfermedad que le detectaron hace cuatro años (Foto: Elena Huelva / Instagram)

LOS MENSAJES QUE HAN PREOCUPADO A LOS FANS DE ELENA HUELVA

El lunes 2 de enero, Elena Huelva compartió en sus historias un mensaje corto e incierto para sus fans. En ese escrito en fondo negro solo día la siguiente frase: “os quiero”. Aquella publicación se quedó en su perfil de Instagram por 24 horas, generando preocupación en todos los que fueron testigos de ellos.

Sin embargo, eso no fue todo. La propia influencer, al día siguiente, compartió la foto de su mano, siendo agarrada por sus seres queridos, haciendo referencia a que estaba un poco mal de salud y parece que ello tiene sentido por lo que escribió, aunque no entró mucho en detalles específicos.

“Hoy me he despertado, no de la mejor forma. Es más, nada bien, un muy buen susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre. Mis ganas, ganan”, escribió la joven.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA ELENA HUELVA?

En enero de 2019, cuando ella aún tenía solo 16 de años de edad, a Elena Huelva se le detectó un sarcoma de Ewing, que es un raro tipo de cáncer que afecta a los huesos y que suele atacar, principalmente, a los niños y adultos jóvenes. Desde entonces, ella ha ido luchando por su salud y todo lo ha contado en sus redes sociales y en un libro que escribió.

Pero eso no es todo, en diciembre del año pasado, la influencer reveló que tuvo que ser ingresada de urgencia a un hospital en su natal Sevilla por unas complicaciones en su salud y allí se descubrió también que tiene una enfermedad en la tráquea que es muy peligrosa, aunque no detalló de qué se trataba.