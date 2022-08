No es un secreto que “Chisme No Like” es uno de los programas de entretenimiento más importantes en la actualidad, acumulando una gran cantidad de seguidores en redes sociales gracias a sus primicias y momentos divertidos.

Y es que uno de los factores del gran éxito del programa es, además de ser libre para todo el público, el carisma de sus conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes han sabido llevar adelante el proyecto.

Sin embargo, la amistad y química de ambos conductores va más allá de las pantallas, pues ambos se conoce desde antes de que “Chisme No Like” inicie sus transmisiones a través de redes sociales.

"Chisme No Like" acumula casi 200 mil seguidores en Instagram (Foto: Chisme No Like / Facebook)

LA HISTORIA DE “CHISME NO LIKE”

Recientemente, Elisa y Javier se presentaron en el programa radial “La caminera” de “El Capi Pérez”, donde revelaron varios de sus secretos y compartieron sus impresiones del espectáculo en la actualidad.

De acuerdo con Beristain, tenía un proyecto en mente, para lo cual decidió convocar a Ceriani, quien conoció años atrás y sabía de su carisma frente a las cámaras.

“Es una idea que yo traía. Cuando me encuentro con Javier, ya nos habíamos conocido, yo lo había escuchado dando chismes en un programa de Los Ángeles y dije ‘Ese me encanta, ese tiene que ser mío’, de amiguitos. Total, que lo encuentro en Miami, nos presentan allá”, reveló la conductora.

Fue así como el interés de Elisa en Javier creció, pues se identificaba con su forma de trabajar: “Yo investigué con el programador de la estación ‘¿Quién es él?’, porque me sentí reflejada, hablamos las cosas así como son, sin compromiso”, comentó.

El programa nació por una iniciativa de Elisa Beristain (Foto: Chisme No Like / Facebook)

Cuatro años después. Beristain se reencontró con Ceriani y le mostró su propuesta. “Quiero hacer un programa para redes porque es lo de hoy, pero lo quiero hacer con todo el vocabulario que se maneja en redes con un formato de televisión”, le dijo, y él no dudó en aceptar.

“Así fue como iniciamos, ya son casi 3 años, nos ha ido muy bien, el público nos ha aceptado. Los famosos no nos quieren mucho, pero para nosotros es padre ver que el público nos acepta”, recordó la presentadora.

Por su parte, Javier Ceriani se mostró orgulloso del camino que recorrió desde su llegada a Estados Unidos y de lo que han conseguido con “Chisme No Like”.

“Quizá nos ven un poco fuertes, pero nos hicimos así porque ser inmigrante… Yo llegué a Miami en el 2000 y me decían que no iba a triunfar porque soy argentino, tengo el pelo largo, porque me visto raro, y había que romper los mitos”, comentó Javier.