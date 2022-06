Javier Ceriani dijo que no se guardará ningún tipo de comentario durante la competencia.

A pesar de que sus inicios en USA fueron difíciles, jamás se rindió.

Conoce a los 22 concursantes de “Survivor México 2022″

Y llegó el día. La noche de este 15 de junio se estrenó “Survivor México 2022″ por Azteca Uno, donde 22 participantes no solo buscarán sobrevivir, sino llevarse el ansiado premio, equivalente a 2 millones de pesos. Entre los competidores se encuentran modelos, actores, influencer, deportistas y muchos otros, pero la inclusión de uno en especial llamó poderosamente la atención; nos referimos a Javier Ceriani.

Debido a que la presencia del presentador de “Chisme No Like” no va a pasar desapercibida, toda vez que es un personaje muy polémico y frontal a la hora de dar sus opiniones, te damos a conocer quién es este integrante de la tribu Halcones, equipo verde; y como no podía ser de otra manera, ya tuvo un enfrentamiento con uno de los concursantes.

1. DATOS PERSONALES DE JAVIER CERIANI

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentino

Argentino Cumpleaños: 25 de enero

25 de enero Año de nacimiento: 1971

1971 Signo zodiacal: Acuario

Acuario Edad: 51 años

51 años ¿Dónde radica? En Estados Unidos

En Estados Unidos ¿Qué es? Un presentador de radio y televisión

2. UN INMIGRANTE QUE LUCHÓ

Javier Ceriani viajó a Norteamérica para triunfar, pero ni bien llegó le dijeron que fracasaría. “Fui inmigrante en Estados Unidos. Yo llegué a Miami en el año 2000 y cuando me veían me decían: ‘No vas a triunfar porque eres argentino, tienes el pelo largo, viste raro, hablas fuerte, etc”, contó en una entrevista al ‘Capi’ Pérez para el programa radial La Caminera.

Pese a los obstáculos que estaba encontrando para ingresar al mundo del entretenimiento, jamás se dio por vencido. Fue así como llega a un programa radial de Los Ángeles, en el que daba chismes.

El conductor de "Chisme No Like" destaca por sus ácidos comentarios (Foto: Javier Ceriani / Instagram)

3. NACE “CHISME NO LIKE”

Elisa Beristain, su actual compañera de programa de espectáculos, tras haberlo escuchado en la estación de radio se interesó por la forma cómo narraba y comentaba las noticias de personajes famosos y pidió que lo presentaran, algo que sucedió en Miami. Tuvieron que pasar cuatro años para volver a reunirse y ella le propuso hacer un programa por internet. “Con todo el vocabulario que se maneja en redes con un formato de televisión” y fue así como se iniciaron con “Chisme No Like”, que se transmite por A+ en Azteca.

Javier Ceriani reconoció que entraron adultos al mundo de las redes, pero, a pesar de que compitieron con jóvenes, ellos la lucharon hasta ganarse un lugar en la preferencia del público. “Nosotros entramos a YouTube ya grandes, no somos millenials, y salimos a competir con montón de youtubers muy buenos e influencers de 20 años. Pero no importa la edad que tengas, si tienes personalidad y las bombas que tiramos están interesantes”, le dijo al Capi.

4. FUE PREMIADO

Durante la Ceremonia 38 de los Emmy, Ceriani fue galardonado dos veces: uno en la categoría de Reportaje Investigativo y el segundo por su trabajo “Virginia Vallejo, un amor en el infierno”, en el que entrevista a una mujer que tuvo un romance con Pablo Escobar.

Debido a su forma de ser que transmite en las pantallas, es querido y odiado por muchos (Foto: Javier Ceriani / Instagram)

5. BREVE PASÓ POR LA ACTUACIÓN

El reconocido y polémico conductor Javier Ceriani también hizo su aparición en la pantalla chica con la serie “La hija de Dios”.

Sus looks son otra de las cosas que lo caracteriza (Foto: Javier Ceriani / Instagram)

6. AMANTE DE ABBA

A él le encanta el grupo sueco de música pop ABBA, por lo que le gusta tocar versiones en español de sus canciones.

7. LLAVES DE LA CIUDAD

En el año 2014, Ceriani recibió las llaves de la Ciudad del entonces alcalde de Miami Tomás Regalado por su “aporte al mundo del entretenimiento”.

A él le gusta realizar ejercicios para mantenerse en forma (Foto: Javier Ceriani / Instagram)

8. CONDUJO UN PROGRAMA DE TV

Javier Ceriani también condujo el programa televisivo “Agárrense quien pueda”, donde destacó por su forma peculiar de entrevistar a las diferentes personalidades.

9. ¿REALMENTE TIENE UN ESTILO IRREVERENTE Y CONTROVERSIAL EN LA VIDA COTIDIANA?

El conductor de “Chisme No Like” señaló que la imagen que muestran en pantalla no es fiel reflejo de su persona, sino todo lo contrario. “Mi personaje genera muchos mitos. A veces piensan que soy un fiestero, que me la paso de rumba, que soy un loco; y la verdad, no soy así. Soy súper tranquilo, no tomo ni alcohol. Tengo la vida ordenada, soy trabajador (...). Soy bastante controlable porque controlo la información que tengo. A veces piensan que soy un desbocado y no, yo controlo lo que digo, porque si dijera todo lo que sé, sería un caos”, dijo en entrevista al portal Diario Las Américas.

El argentino se ha hecho un nombre en el mundo del entretenimiento (Foto: Javier Ceriani / Instagram)

10. ¿QUÉ PIENSA DE ESTAR EN “SURVIVOR MÉXICO 2022″?

El argentino reconoció que estar en la tercera temporada del reality será todo un reto. “Más allá de lo físico, está lo psicológico; y por primera vez en mi vida, desconectarme de mi celular, de mis contactos, de mis chismes, de mis investigaciones, y eso, me da realmente pánico porque nunca lo he hecho. No sé cómo va a resultar en mi cabeza este vivir sin el celular, sin el contacto con las redes, con mi mundo de cucaracha, creo que le va a servir más a Javier, no sé si a Ceriani”, dijo a La Opinión.