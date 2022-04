Élite es una de las series más populares de Netflix, por lo que recientemente se lanzó la temporada 5 de la producción española, que promete terminar con un nuevo estudiante de Las Encinas.

Cabe resaltar que a lo largo de cinco temporadas, artistas como Jaime Lorente, María Pedraza, Aron Piper, Miguel Bernadeu, Miguel Herrán o Danna Paola han formado parte de la producción y desaparecido en la misma.

Sin embargo, otros aún no saben cómo les irá a sus personajes y cuál será su destino en la prestigiosa escuela de Las Encinas, por lo que se animaron a contar cuál esperan que sea su final.

LA MUERTE DE LOS PERSONAJES DE ÉLITE DE NETFLIX

En una promoción de Netflix para la temporada 5 de Élite, los actores Martina Cariddi, Manu Ríos, Carla Díaz, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós contaron cómo les gustaría marcharse de la polémica serie.

La primera en revelar cómo le gustaría terminar fue Cariddi, quien interpreta a Mencia, asegurando que “quiere que la maten”. A esa idea se sumó Manu Ríos (Patrick Blanco) quien indicaría: “Yo también quiero una muerte. Me gustaría un final muy dramático”.

Carla Díaz se sumó a sus compañeros, pero del otro lado: “A mí, más que morir, me gustaría matar. Imagínate a Ari asesinándonos”, indicó entre risas.

Por su parte, Omar Ayuso, que interpreta a Omar Shanaa, indicó que prefiere no ser asesinado en la serie, pues no descarta participaciones futuras. “Yo, la puerta abierta porque en la calle hace mucho frío y uno no sabe cuando tiene que volver. A mí que no me maten”, apuntó el actor, cuyo personaje es una persona homosexual que enfrenta prejuicios.

Finalmente, Claudia Salas, actriz encargada de Rebeka Parrilla López, admitió que espera que su personaje llegue al final: “Yo soy muy extremista y muy radical, así que opto por el colofón final”.