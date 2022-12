“Élite” ha continuado por seis temporadas pese a haberse despedido de todos los actores de la primera entrega. La serie de Netflix parece no tener un final en el futuro cercano, pero muchos de los fanáticos se preguntan si la historia de Patrick Blanco, interpretado por Manu Ríos, ya acabó.

El reparto original del programa consistía en figuras como María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico, entre otros. Poco a poco, cada uno fue retirándose y explorando nuevos retos.

Después de la salida de Danna Paola y Ester Expósito en la temporada 3, Manu Ríos ingresó al elenco junto con Carla Díaz, Martina Cariddi y otras celebridades españolas. En su momento, se pensó que la llegada del joven actor de 23 años iba a apaciguar la ausencia de personajes importantes.

Sin embargo, ahora la historia de Patrick Blanco también parece haber llegado a término. Después de dejar el lujoso instituto y marcharse con su familia, su relación con Iván Carvalho se vio interrumpida ¿Es este el adiós del personaje?

Patrick Blanco (Manu Ríos) era el interés amoroso de Iván Carvalho (André Lamoglia) en “Élite” (Foto: Netflix)

¿MANU RÍOS YA NO ESTARÁ EN LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS DE “ÉLITE”?

Originalmente, Manu Ríos había firmado un contrato para formar parte de tres temporadas de “Élite”, por lo que, luego de que se lanzara la sexta entrega, se tendría que haber renovado. A lo largo de la gira de prensa, se preguntó si continuaría en la serie creada por Carlos Montero, pero nunca se obtuvo respuesta…hasta ahora.

Recientemente, el actor que da vida a Patrick Blanco decidió poner fin a las especulaciones y confirmó que no regresará para la temporada 7 de “Élite”. Al igual que otros miembros del reparto que han dejado la serie, busca nuevos proyectos y desafíos.

“Yo creo que todo lo que empieza tiene su final. Como actor, te apetece hacer cosas diferentes, y aunque Élite ha sido una experiencia increíble y estoy muy agradecido con todo lo que ha traído, también hay veces que es necesario pasar de etapa, cambiar de página y hacer otras cosas”, dijo a la revista Fotogramas.

¿MANU RÍOS LE DICE ADIÓS A “ÉLITE” PARA SIEMPRE?

Aunque confirmó que no estará en la séptima temporada de “Élite”, esto no quiere decir que sea un adiós definitivo. Dado que Carlos Montero planea realizar diez entregas del programa de Netflix, Manu Ríos no descarta la posibilidad de regresar en algún momento.

“Igual en la temporada 7 no, pero quién sabe. La vida da muchas vueltas e igual, de repente en otra temporada. Pero, de momento, la temporada 6 es el cierre de mi personaje”, agregó.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 6 DE “ÉLITE”