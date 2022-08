Cuando los miembros de la farándula son protagonistas de la noticia, en redes sociales suelen aparecer comentarios de todo tipo, incluyendo positivos, negativos y hasta destructivos, siendo algo que Elizabeth Gutiérrez no entiende del todo, pues no logra comprender las razones por las que existen personas que se esconden detrás de una pantalla o celular para hacer sentir mal a otras.

La actriz, quien ha estado en boca de todos al confirmarse su separación de William Levy a inicios de este 2022, ha recibido una serie de mensajes en las plataformas digitales, buenos y malos, por lo que se convierte en voz autorizada para hablar acerca del bullying cibernético, en el que los famosos son las víctimas, y de todo el sufrimiento que ello genera.

Si bien en Instagram, Facebook, Twitter y demás tenemos la costumbre de ver a nuestras estrellas favoritas con una gran sonrisa que adorna sus rostros, nunca podremos saber a ciencia cierta qué es lo que sienten por dentro o todo lo que los haters pueden ocasionar con tan solo un comentario que no les toma ni 10 segundos escribir.

Es por ello que ahora repasaremos las palabras más recientes de Elizabeth Gutiérrez relacionadas con esta problemática, en la que cualquier persona podría estar involucrada.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron dos hijos en sus 19 años de relación, la cual terminó a inicios de 2022 (Foto: Getty Images)

ELIZABETH GUTIÉRREZ RECONOCE QUE LE AFECTAN LOS COMENTARIOS

Durante una intervención en el programa “Ojos de mujer”, la artista nacida en los Estados Unidos confesó que sí le afectan ciertos comentarios que recibe en las redes sociales, principalmente los que provienen de sus detractores y que muchas veces contienen palabras muy hirientes o algunos insultos.

Ante ello, alzó su voz en nombre de todas las personas que reciben este acoso y pidió mayor empatía a aquellos usuarios que se han acostumbrado a escribir cualquier barbaridad sin ponerse a pensar en lo perjudicial que podría significar esto para la salud mental de las víctimas virtuales.

“La gente que se esconde detrás de las redes sociales no sabe lo feo que es, no entienden que detrás de esos comentarios hay una persona que sufre, que le duelen esas palabras. Creo que tendríamos que ser un poquito más empáticos en lo que decimos, en lo que expresamos a la otra persona, porque tú no sabes si ese comentario va a cambiarle la vida”, indicó Gutiérrez.

LO QUE MÁS LE DUELE A ELIZABETH GUTIÉRREZ

Como cualquier madre que ama y defiende a sus niños, la actriz Elizabeth Gutiérrez reveló hace algunos meses en una entrevista con el podcast “En defensa propia” que lo que más le incomoda de este tipo de comentarios es cuando involucran a sus hijos a través de insultos hacia ellos o palabras muy negativas.

“A mí me pueden decir todo lo que me quieran decir, pero cuando se trata de mis hijos, o sea, no, hay que tener un poquito más de sensibilidad... ¿Qué es lo que sienten después de escribir esas barbaridades?”, comentó.

Del mismo modo, contó al público que ella le ha enseñado a sus hijos a no hacer caso a las personas que se esconden detrás de una identidad falsa para expresar su negatividad de aquella manera, por lo que esos comentarios negativos no suelen causarles consecuencias.