Ellen Pompeo se despide de Meredith Grey en el séptimo episodio de la temporada 19 “Grey’s Anatomy”. La salida de la protagonista del longevo drama médico de ABC se anunció a finales del 2022 y finalmente sucedió el jueves 23 de febrero de 2023 en el capítulo “I’ll Follow the Sun” (“Seguiré el sol”).

La Jefa de Cirugía en el Grey Sloan Memorial Hospital abandonó su puesto porque aceptó una oferta de trabajo en Boston para ser parte de una importante firma que realiza investigaciones y tratamientos sobre el Alzheimer.

“¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos me han mostrado, a Meredith Grey y a la serie durante 19 temporadas! A pesar de todo, nada de eso hubiera sido posible sin los mejores fanáticos del mundo. ¡Todos ustedes son jinetes y todos han hecho que el viaje sea tan divertido e icónico! Los amo con locura y se los agradezco de vuelta. Esta no es su primera vez en la montaña rusa... saben que el espectáculo debe continuar y definitivamente volveré a visitarlos. Con mucho amor e inmensa gratitud”, escribió Ellen Pompeo en su cuenta de Instagram.

Ellen Pompeo en una escena de su último episodio en "Greys Anatomy" (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ CON MEREDITH EN “GREY’S ANATOMY” TEMPORADA 9 CAPÍTULO 7?

Meredith no logró resolver sus problemas con Nick (Scott Speedman) antes de viajar a Boston con sus hijos. Ambos estaban enojados por razones diferentes, ella porque él no le dijo “Te amo” y porque había enviado señales tan contradictorias, mientras que él estaba enojado porque ella no le había devuelto la llamada y decidió mudarse sin hablar con él.

Tras la muerte de la autora de libros para niños, Tessa, Mer le dijo a Nick: “Te quiero en mi vida si quieres estar en mi vida. Pero si tengo que elegir, me elijo a mí, elijo a mis hijos y elijo lo que es mejor para nosotros, y no te voy a rogar que me ames”.

Finalmente, el personal de Grey Sloan brindó por el nuevo trabajo de Meredith. Durante la celebración y despedida, Taryn tomó la palabra y le dijo a Nick lo increíble que es Meredith y que por alguna razón lo ama, así que si lo estropea, es un idiota.

El episodio 7 de la temporada 19 de “Grey’s Anatomy” terminó con Nick saliendo de la conferencia de Helm y tratando de llegar al aeropuerto para alcanzar a Meredith. Al darse cuenta que no lograría, la llamó para decirle que la amaba, y ella fingió que no podía escucharlo.

¿MEREDITH VOLVERÁ EN LA TEMPORADA 19 DE “GREY’S ANATOMY”?

En su mensaje de despedida Ellen Pompeo indicó que “volvería a visitarlos”, por lo tanto, es posible que Meredith Grey tenga una breve aparición en el último capítulo de la temporada 19 del drama médico creado por Shonda Rhimes.

Aunque la protagonista saldría de cámaras, se mantendría como narradora y voz principal de la serie. Además, la actriz de 53 años sigue siendo productora ejecutiva de “Grey’s Anatomy”, programa que empezó en marzo de 2005.