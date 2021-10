El último día de septiembre de este 2021 se estrenó la temporada 18 de “Grey’s Anatomy” con un capítulo cargado de muchas emociones, pues además del anunciado retorno de algunos personajes como Addison Montgomery y Ellis Grey, hizo su aparición el doctor Nick Marsh, el ex amor de la protagonista de la serie de ABC, dejando boquiabierta a la audiencia que está ansiosa por conocer más detalles de lo que ocurrirá en los siguientes episodios.

Si bien, la presencia de dicho personaje interpretado por Scott Speedman ha sorprendido a todos, el hecho de conocer que tendrá un papel recurrente en el drama médico emocionó más a los seguidores; sin embargo, la alegría no duraría mucho, pues con lo emitido en el primer capítulo parece ser que el final de la longeva serie está cada vez más cerca.

Y aunque no es la primera vez que se habla del fin de “Anatomía de Grey”, programa emitido desde marzo de 2005, el episodio uno da algunos indicios que la producción está preparando todo para despedirse tras más de 16 años de haber estado en el aire.

Ellen Pompeo, la protagonista de "Grey's Anatomy" dijo en anteriores entrevistas que permanecería al frente del drama si este tenía una historia interesante que contar, sino daría un paso al costado (Foto: ABC)

¿CUÁLES SON LAS PISTAS QUE SUGIEREN QUE EL FINAL DE “GREY’S ANATOMY” ESTÁ CERCA?

Las pistas que darían a entender que el final de “Grey’s Anatomy” está cerca se muestran en el capítulo 1 de la temporada 18 titulado “Here Comes the Sun”. Todo comienza cuando Meredith Grey empieza a recibir, en un sueño, mensajes de su madre, quien la reta a realizar un trabajo superior al de ser una cirujana. ¿A qué está dedicando su vida tras superar el COVID-19?, una interrogante que le hace dar cuenta que puede aspirar a muchas cosas grandes.

Tras ello, la vemos dirigirse a Minnesota, donde se encuentra David Hamilton, quien superó un tumor y que ha decidido abrir una biblioteca en honor a la Dra. Ellis Grey, madre de la médico. Con esto, parece ser que habría una invitación para que la protagonista esté al frente de este lugar, por lo que debería trasladarse ahí y dejar todo. Algo que ella descarta y lo hace saber a Bailey y Richard.

Pero cuando llega ve la placa donde se lee: “Centro Grey para la investigación médica”, lo que quiere decir que no se trata de una biblioteca, sino de un centro de investigación especializado que ha sido abierto en honor a su progenitora Ellis y que ella debería liderar, un tema que toca Hamilton durante la cena, pues él y varios están convencidos que Meredith es la única que debe hacerse cargo.

Si la protagonista acepta este reto, tomando en cuenta lo que le mencionó en sueños su madre, ella deberá dejar su puesto en el Grey Sloan y mudarse a Minnesota, algo que podría ser factible cuando encuentra en su camino a otro viejo conocido.

Aún no sabemos qué pasará con “Grey’s Anatomy”, pero no cabe duda de que la decisión que tome Meredith influirá en la longeva serie para ver si continúa o no. No olvidemos que la actriz que la interpreta, Ellen Pompeo, dijo en anteriores entrevistas que ella iba a seguir al frente del drama si la historia que se cuenta es interesante, caso contrario se despedirá definitivamente.

Meredith Grey deberá tomar una decisión y dependiendo de ella podría estar el final de la serie "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY” EN LATINOAMÉRICA?

Probablemente, los nuevos capítulos de “Grey’s Anatomy” comenzarán a emitirse en Sony Channel entre dos y tres meses después del estreno en Estados Unidos, es decir, a finales del 2021 o a inicios del 2022.

Por lo pronto, las 16 temporadas anteriores del popular drama médico están disponibles en plataformas streaming como Netflix y Amazon Prime Video.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY” EN ESPAÑA?

En España, Fox Life es el encargado de emitir cada capítulo de “Grey’s Anatomy”. Pero la temporada 18 aún no tiene fecha de estreno en ese canal, por lo tanto, solo queda esperar al anuncio oficial.

Sin embargo, las 17 temporadas de “Grey’s Anatomy” están disponibles en Star Plus, servicio de transmisión de vídeo bajo demanda de Disney.